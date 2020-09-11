Министерство здравоохранения выплатило единовременные компенсации в размере 200 тысяч сомов 144 медикам, заразившимся коронавирусом на работе. Об этом на брифинге 11 сентября сообщила глава управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Также выплаты по 1 миллиону сомов получила 21 семья погибших от осложнений COVID-19 медработников.

Согласно постановлению правительства от 4 мая 2020 года, медсотрудникам, инфицированным коронавирусом во время лечения зараженных пациентов, положена компенсация в 200 тысяч сомов.

Однако, для того, чтобы получить ее медику нужно доказать спецкомиссии при минздраве, что он или она заразились при исполнении служебных обязанностей.

Глава финуправления минздрава Муктарбек Баймурзаев рассказал на брифинге 3 августа, на основании каких документов комиссия принимает решение о выплатах.

В пакет документов входят:

Акт об обстоятельствах получения заболевания;

Свидетельство о болезни;

В случае гибели — нотариально заверенная копия свидетельства о смерти;

Заявление на выплату компенсации;

Заключение служебного расследования по факту заболевания или смерти сотрудника;

В случае получения инвалидности — заключение уполномоченного органа о степени утраты профессиональной трудоспособности и установлению группы инвалидности;

Справка о составе семьи и другие документы, необходимые для определения основания выплаты.

Член спецкомиссии и юрист Азамат Жумакеев рассказывал «Клоопу», что сбор необходимой документации осложняется тем, что большинство медработников находится сейчас в красной зоне, «а комиссия не может туда зайти». А медработники анонимно сообщают, что при сдаче документов сталкиваются с бюрократией и принести вне нужные документы и получить выплаты «почти нереально».

На 11 сентября в Кыргызстане зафиксировано 3 163 заражений коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели всего 2 657 медработников.

Минздрав 3 августа подтвердил смерть 71 медика от COVID-19. Это было последнее обновление по летальным исходам медработников от ведомства.

Ранее минздрав сообщал о 73 умерших медиках. В альтернативном списке памяти умерших медиков, который ведет «Клооп», сейчас 79 имен.