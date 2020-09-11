Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что надзорный орган проверяет сообщения и публикации о нарушениях избирательного законодательства — подкупе голосов и использовании админресурса.

За время мониторинга генпрокуратура проверила более 30 публикаций и 8 обращений от граждан о нарушениях. В начались расследования по двум случаям — одно дело зарегистрировано в ЕРПП по статье «Подкуп избирателей», а второе по статье «Злоупотребление административным ресурсом». Оба случая направили для дальнейшего расследования в милицию.

В первом случае расследование идет началось после проверки публикации Шукуралиевой на странице фейсбук. В прокуратуре рассказали, что Шукуралиева опубликовала беседу неизвестных людей о подкупе избирателей за 5 тысяч сомов и 100 долларов.

Во время досудебного производства стало известно, что случай произошел в Кара-Сууйском районе Ошской области. По этому делу проводится проверка.

Второй случай выявили по обращению общественного фонда «Общее дело». По их словам, в школе-гимназии №64 директор школы принуждала учителей собирать персональные данные родителей школьников и отдать их секретарю избирательного участка, который расположен в самой школе.

Проверка выявила, что директор школы является председателем избирательного участка №1112 в Бишкеке, расследование по делу продолжается.

По еще одному сообщению о сборе паспортов прокуратура ведет дополнительную проверку. По их данным, проверка идет по материалу опубликованному на «Азаттык».

В материале приводятся слова писательницы Топчугуль Шайдуллаевой. Она на своей странице фейсбук рассказала, что ее знакомую и других сотрудников одного из медучреждений в Бишкеке потребовали предоставить паспортные данные десяти человек.

Сообщения о сборе паспортов поступают как от студентов разных университетов, так и от учителей государственных школ и медиков из больниц.

Подкуп голосов также идет с помощью формы №2. Избирателя, у которого нет прописки в Бишкеке или Оше, регистрируют с помощью формы №2. Если избиратель проголосует за ту партию, которая ему заплатила, то она таким образом увеличит свой электорат в городе или области, где ее могут не поддерживать.

Выборы в парламент пройдут 4 октября. По данным ЦИК в выборах участвуют 16 политических партий.

Среди них также есть партия «Биримдик», которую связывают с нынешней властью Асылбеком Жээнбековым — братом президента Сооронбаем Жээнбековым. И партия «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с экс-таможенником Раимбеком Матраимовым.

«Биримдик» очень часто обвиняют в административном ресурсе, к примеру, они приглашали в штаб руководителей муниципальных предприятий города Оша, а также собрали учителей госшкол в Узгене.

«Мекеним Кыргызстан» часто обвиняют в подкупе голосов. Очень много сигналов о подкупе со стороны этой партии поступило из Бишкека.

Обе партии отрицают свою причастность к этим событиям и готовы расследовать вместе с правоохранителями каждый случа. В партиях заявляют, что выступают за честные выборы.