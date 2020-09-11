«Передвижения избирателей из городов в сёла и наоборот, происходят по причине «мягкого» рейтинга. «Мягкий» рейтинг – это обязательство кандидата на вверенном участке собрать определенное количество голосов. Если кандидат не собирает голоса, то он «добровольно» сдаёт мандат.

Например, я из Тюпа, но живу в Бишкеке. Партия мне дала задание быть кандидатом от 20 участков в Бишкеке, а в Тюпе выдвигается другой мой сопартиец. Я знаю, что в Бишкеке меня мало знают. Я прошу друзей, родственников и односельчан приехать и зарегистрироваться по форме № 2. Чай-пай с меня. Согласных я привожу дважды на эти участки: для регистрации и в день голосования. Партии главное пройти, а кандидату надо показать свои голоса. Иначе пнут под одно место», — объясняет в своих соцсетях депутат Дастан Бекешев. Он говорит, что на самом деле это опасная практика, и говорит, что «скоро 2023 год», очевидно, имея в виду будущие выборы президента.

В Кыргызстане на 4 октября 2020 назначены парламентские выборы. Все чаще избиратели сообщают, что агитаторы партий собирают у них паспорта и просят регистрироваться по форме №2, чтобы потом проголосовать в другом районе или регионе. За это им предлагают деньги — обычно тысячу сомов сразу и тысячу после выборов.

За счет перекидывания избирателей с участка на участок партии пытаются преодолеть барьер в 0,7% голосов для регионов, Бишкека и Оша.