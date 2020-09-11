Основательница проекта поддержки девочек из сёл Кыргызстана «Айылдык Кыз Village Girl» Мээрим Нурланбекова написала на своей страничке в фейсбуке, что сельская учительница взяла кредит для покупки ноутбука, чтобы обучать школьников. По её словам, телефон женщины не поддерживает приложения, необходимые для обучения детей.

Школьники Кыргызстана ещё с марта 2020 года обучаются дистанционно. Такое решение власти приняли, чтобы обезопасить детей от заражения COVID-19.

Для того, чтобы они могли обучаться не выходя из дома, ведомство загрузило на специальные сайты обучающий материал, его также транслировали по телевизору. Однако, такая система обучения подходит не всем школьникам Кыргызстана — многие родители и учителя жалуются на нехватку гаджетов и сбои в интернете.

Такие проблемы особенно остро коснулись жителей регионов — большинство семей ограничены в доступе в интернет. У них также не хватает денег на то, чтобы прокормить семью, не говоря о том, чтобы приобрести гаджеты или загрузить деньги на баланс телефона для связи с учителем.

Сейчас Нурланбекова вместе с другой основательницей проекта «Айылдык Кыз Village Girl» Маликой Аленовой ищут спонсоров для того, чтобы помочь обеспечить учителей и школьников в сёлах необходимыми гаджетами.

«К сожалению, в это нелёгкое время, не всем школьникам удаётся получить доступ к дистанционному образованию. Наша команда планирует собрать девайсы для учителей и школьников, обучающихся в сёлах Кыргызстана. Как же хочется, чтобы у каждого ребёнка был доступ к образованию», — написала Аленова.

Заглавное фото иллюстративное.

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