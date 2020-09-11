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Российский телеведущий Артур Цветков намерен взыскать компенсацию в $1 млн с кыргызской телеведущей Ассоль Молдокматовой. По его словам, Молдокматова «натравила» на него кыргызское общество в социальных сетях из-за нападения на кыргызстанца и теперь ему ежедневно поступают угрозы.

«Я буду добиваться публичного опровержения и компенсации морального вреда в размере 1 миллиона долларов. […] Женщина осознанно натравила на меня добрую часть братского кыргызского народа, преподнеся конфликт, который мы разрешили сразу же, в таком свете, что я по сей день не встречаю ни единого утра без пожеланий смерти», заявил Цветков.

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Я буду добиваться публичного опровержения и компенсации морального вреда в размере 1 миллиона долларов. Друзья, как вы знаете, недавно в моей жизни произошёл неприятный инцидент, суть которого была исчерпана в считаные часы, однако поднятая волна продолжает проявляться до сих пор. И причина этого только в одном: третьи лица хайпуют, подвергая мою жизнь и жизни моей семьи опасности. ⠀ В августе у меня случился конфликт с работником общепита из дружественной Киргизии, который мы оперативно уладили, пожав друг другу руки. Но третьим лицам обязательно надо проехаться и хайпануть на том, что их не касается абсолютно. К сожалению, я невольно стал объектом внимания такого типа людей и теперь вынужден передвигаться с охраной и постоянно оборачиваться в толпе, ведь моей жизни ежедневно угрожают, а что ещё хуже, угрозы поступают в адрес моей семьи и близких людей. ⠀ Дело в том, что этот конфликт с сотрудником общепита подхватила одна известная в своём регионе ведущая, назвав меня нацистом. в Вышеупомянутая @assol_moldokmatova видимо, не знала значения этого слова. Тем не менее, женщина осознанно натравила на меня добрую часть братского киргизского народа, преподнеся конфликт, который мы разрешили сразу же, в таком свете, что я по сей день не встречаю ни единого утра без пожеланий смерти. ⠀ Исходя из вышеизложенного и показывая пример будущим провокаторам, я намерен привлечь к ответственности причастных за разжигание межнациональной ненависти и бессонные ночи моей семьи. ⠀ Я активно взаимодействую с молодёжью и считаю своим долгом подавать пример и бороться за справедливость. Поэтому передаю это дело в руки профессиональных юристов во главе с @advokat_elmurzaev и буду вместе с ними отстаивать законность и необходимость нести ответственность за свои призывы и действия в публичном пространстве. #vjarchi #кибербуллинг #конфликт #закон #справедливость #правда

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По его словам, Молдокматова нарушает закон занимаясь «разжиганием межнациональной розни» в социальных сетях.

«Я активно взаимодействую с молодежью и считаю своим долгом подавать пример и бороться за справедливость. Поэтому передаю это дело в руки профессиональных юристов и буду вместе с ними отстаивать законность и необходимость нести ответственность за свои призывы и действия в публичном пространстве», сказал Цветков.

Ассоль Молдокматова известная телеведущая в Кыргызстане, которая также активно занимается волонтёрством. Ранее в социальных сетях, Молдокматова возмутилась действиями Цветкова, который 11 августа устроил скандал в одном из фаст-фудов Москвы.

«Мы народ Кыргызстана дружный и сплоченный, не позволим обижать кыргызстанцев. Если вы телеведущий и бьете себя в грудь, что коренной москвич, уж будьте добры для начала научиться этике и культуре, чем в целом отличались истинные москвичи. А если с этим делом у вас лично проблемы, так мы научим», писала она.

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МЫ-НАРОД КЫРГЫЗСТАНА ДРУЖНЫЙ И СПЛОЧЕННЫЙ! НЕ ПОЗВОЛИМ ОБИЖАТЬ КЫРГЫЗСТАНЦЕВ! ЕСЛИ ВЫ-ТЕЛЕВЕДУЩИЙ И БЬЕТЕ СЕБЯ В ГРУДЬ, ЧТО КОРЕННОЙ МОСКВИЧ, УЖ БУДЬТЕ ДОБРЫ ДЛЯ НАЧАЛА НАУЧИТЬСЯ ЭТИКЕ И КУЛЬТУРЕ, ЧЕМ В ЦЕЛОМ ОТЛИЧАЛИСЬ ИСТИННЫЕ МОСКВИЧИ ! А ЕСЛИ С ЭТИМ ДЕЛОМ У ВАС ЛИЧНО ПРОБЛЕМЫ, ТАК МЫ НАУЧИМ @vjarchi ! Сегодня я обратилась к министру иностранных дел КР Чингизу Азаматовичу Айдарбекову по поводу конфликта , произошедшего вчера в Москве. Уверена, что Мид КР не оставит без внимания подобные не толерантные действия со стороны телеведущего Цветкова , оскорбления в адрес кыргызстанца! НОТУ ПРОТЕСТА !!! Мы требуем извинений! Артур ! Видимо, вас не научили культуре, этике! Мы кыргызстанцев в обиду не дадим ! И не вам решать, когда и куда направляться гражданам КР! Вы сделали себе антипиар и эта эпопея не завершится, пока от вас не поступят извинения , так что своевременно найдите в себе силы и решительность для того, чтобы извиниться перед народом Кыргызстана! МЫ -ДОБРЫЙ И ВЕЛИКОДУШНЫЙ НАРОД! ПРИГЛАЩАЕМ ВАС В ГОСТИ И НАУЧИМ ВАС, КАК ДОСТОЙНО ОБРАЩАТЬСЯ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ДРУГОГО НАРОДА! ТОЛЕРАНТНОСТЬ ВАМ В ПОМОЩЬ!

Публикация от Assol Moldokmatova (@assol_moldokmatova)

Молдокматова также обратилась к министру иностранных дел Кыргызстана, с просьбой обратить внимание на действия Цветкова назвав его «нацистом».

«Сегодня это конфликт не Артура Цветкова и кыргызстанца, это прежде всего конфликт нациста, который проявляет свою нетолерантность. Поэтому найдите в себе силы, постарайтесь сегодня исчерпать на корню этот конфликт», написала Молдокматова.

На видео, заснятом в момент происшествия, Цветков оскорблял кыргызстанца Манапа, который там работал. Он нападал и угрожал ему депортацией за то, что парень сделал ему замечание о неправильно надетой маске.

Тогда Молдокматова и многие другие известные личности Кыргызстанца, вступились в поддержку Манапа, призывая Цветкова к публичным извинениям.

Инцидент также комментировала и руководительница телеканала MTV Россия, в котором когда-то работал Цветков. Она тоже требовала от него извиненией и называла «недопустимым» поведение Цветкова.

Кыргызские пользователи социальных сетей тоже высказывали свои возмущения. В основном они оставляли гневные комментарии под публикациями Цветкова в его социальных сетях.

Сам Цветков позже сообщил о примирении с работником кафе. На встрече, где Цветков и Манап принесли друг другу извинения, присутствовали адвокат телеведущего, представитель посольства Кыргызстана в России, сотрудники отдела по миграции при посольстве и представители Фонда поддержки мигрантов.

Над материалом работали: Милана Щербакова и Амина Кадралиева.

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