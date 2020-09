View this post on Instagram

Я буду добиваться публичного опровержения и компенсации морального вреда в размере 1 миллиона долларов. Друзья, как вы знаете, недавно в моей жизни произошёл неприятный инцидент, суть которого была исчерпана в считаные часы, однако поднятая волна продолжает проявляться до сих пор. И причина этого только в одном: третьи лица хайпуют, подвергая мою жизнь и жизни моей семьи опасности. ⠀ В августе у меня случился конфликт с работником общепита из дружественной Киргизии, который мы оперативно уладили, пожав друг другу руки. Но третьим лицам обязательно надо проехаться и хайпануть на том, что их не касается абсолютно. К сожалению, я невольно стал объектом внимания такого типа людей и теперь вынужден передвигаться с охраной и постоянно оборачиваться в толпе, ведь моей жизни ежедневно угрожают, а что ещё хуже, угрозы поступают в адрес моей семьи и близких людей. ⠀ Дело в том, что этот конфликт с сотрудником общепита подхватила одна известная в своём регионе ведущая, назвав меня нацистом. в Вышеупомянутая @assol_moldokmatova видимо, не знала значения этого слова. Тем не менее, женщина осознанно натравила на меня добрую часть братского киргизского народа, преподнеся конфликт, который мы разрешили сразу же, в таком свете, что я по сей день не встречаю ни единого утра без пожеланий смерти. ⠀ Исходя из вышеизложенного и показывая пример будущим провокаторам, я намерен привлечь к ответственности причастных за разжигание межнациональной ненависти и бессонные ночи моей семьи. ⠀ Я активно взаимодействую с молодёжью и считаю своим долгом подавать пример и бороться за справедливость. Поэтому передаю это дело в руки профессиональных юристов во главе с @advokat_elmurzaev и буду вместе с ними отстаивать законность и необходимость нести ответственность за свои призывы и действия в публичном пространстве. #vjarchi #кибербуллинг #конфликт #закон #справедливость #правда