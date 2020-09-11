Российский телеведущий Артур Цветков намерен взыскать компенсацию в $1 млн с кыргызской телеведущей Ассоль Молдокматовой. По его словам, Молдокматова «натравила» на него кыргызское общество в социальных сетях из-за нападения на кыргызстанца и теперь ему ежедневно поступают угрозы.

«Я буду добиваться публичного опровержения и компенсации морального вреда в размере 1 миллиона долларов. […] Женщина осознанно натравила на меня добрую часть братского кыргызского народа, преподнеся конфликт, который мы разрешили сразу же, в таком свете, что я по сей день не встречаю ни единого утра без пожеланий смерти», — заявил Цветков.

По его словам, Молдокматова нарушает закон занимаясь «разжиганием межнациональной розни» в социальных сетях.

«Я активно взаимодействую с молодежью и считаю своим долгом подавать пример и бороться за справедливость. Поэтому передаю это дело в руки профессиональных юристов и буду вместе с ними отстаивать законность и необходимость нести ответственность за свои призывы и действия в публичном пространстве», — сказал Цветков.

Ассоль Молдокматова — известная телеведущая в Кыргызстане, которая также активно занимается волонтёрством. Ранее в социальных сетях, Молдокматова возмутилась действиями Цветкова, который 11 августа устроил скандал в одном из фаст-фудов Москвы.

«Мы — народ Кыргызстана — дружный и сплоченный, не позволим обижать кыргызстанцев. Если вы — телеведущий и бьете себя в грудь, что коренной москвич, уж будьте добры для начала научиться этике и культуре, чем в целом отличались истинные москвичи. А если с этим делом у вас лично проблемы, так мы научим», — писала она.

Молдокматова также обратилась к министру иностранных дел Кыргызстана, с просьбой обратить внимание на действия Цветкова назвав его «нацистом».

«Сегодня это конфликт не Артура Цветкова и кыргызстанца, это прежде всего конфликт нациста, который проявляет свою нетолерантность. Поэтому найдите в себе силы, постарайтесь сегодня исчерпать на корню этот конфликт», — написала Молдокматова.

На видео, заснятом в момент происшествия, Цветков оскорблял кыргызстанца Манапа, который там работал. Он нападал и угрожал ему депортацией за то, что парень сделал ему замечание о неправильно надетой маске.

Тогда Молдокматова и многие другие известные личности Кыргызстанца, вступились в поддержку Манапа, призывая Цветкова к публичным извинениям.

Инцидент также комментировала и руководительница телеканала MTV Россия, в котором когда-то работал Цветков. Она тоже требовала от него извиненией и называла «недопустимым» поведение Цветкова.

Кыргызские пользователи социальных сетей тоже высказывали свои возмущения. В основном они оставляли гневные комментарии под публикациями Цветкова в его социальных сетях.

Сам Цветков позже сообщил о примирении с работником кафе. На встрече, где Цветков и Манап принесли друг другу извинения, присутствовали адвокат телеведущего, представитель посольства Кыргызстана в России, сотрудники отдела по миграции при посольстве и представители Фонда поддержки мигрантов.

Над материалом работали: Милана Щербакова и Амина Кадралиева.