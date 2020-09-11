В Аксыйском районе Джалал-Абадской области местные жители запугивали односельчанина, агитировавшего за партию «Биримдик». Они требовали, чтобы он перешел в агитационный штаб политобъединения «Мекеним Кыргызстан».

Об этом изданию Turmush.kg 10 сентября сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По данным пресс-службы, 7 сентября в отделение милиции Аксыйского района обратился 30-летний житель села Уч-Коргон. Он рассказал, что накануне в 01:00 ночи ему позвонил его односельчанин и позвал поговорить к Дому культуры.

Kaktus.media пишет, что там к нему применили силу.

«Почему ты перешел в политическую партию “Биримдик” и проводишь агитацию за нее?! Давай, быстро переходи в партию “Мекеним Кыргызстан” и агитируй за нее», — передает слова односельчанина мужчина.

В ОВД Аксыйского района по факту зарегистрировали материалы в ЕРПП по статье 266 «Хулиганство» Уголовного кодекса, начато досудебное производство. Потерпевшему назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Милиционеры нашли подозреваемых в запугивании — это жители Аксыйского района 35 и 33 лет. По решению суда их водворили под стражу на 1 месяц.

На парламентские выборы, назначенные 4 октября, зарегистрировано 15 партий. С 4 сентября началась предвыборная агитация, которая продлится до 3 октября — дня тишины.