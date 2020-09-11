Председатель исполнительного комитета партии «Ордо» Тимур Абылаев 8 сентября опубликовал на фейсбуке пост, в котором сообщил, что «в последнее время со стороны правоохранительных органов идет активное давление на кандидатов и руководителей штабов партии».

В пресс-службе ГУВД Чуйской области в ответ на это заявили, что 10 сентября штаб партии «Ордо» в Панфиловском районе получил официальный запрос о предоставлении информации об агитаторах (адрес проживания и телефоны) и адресах штабов.

«Отмечаем, что указываемый запрос от 8 сентября от имени руководства Панфиловского РОВД был направлен исключительно с целью предупреждения возможных конфликтов и ухудшений общественно-политической ситуации. Аналогичные запросы были направлены также на имя руководителей штабов других политических партий, расположенных на территории Панфиловского района», – пояснили в милиции.

В ГУВД отметили, что 4 сентября в Государственной райадминистрации Панфиловского района было проведено рабочее совещание с участием главы района, сотрудников айыльных аймаков, госорганов и представителей партий.

В ходе совещания предложили собрать сведения об агитаторах и адресах штабов, чтобы оперативно отслеживать общественно-политическую ситуацию. На этой встрече представители партии «Ордо» отсутствовали.

По данным ГУВД Чуйской области, по факту заявления партии «Ордо» проведены служебные занятия среди состава ОВД Чуйской области, а также проводится служебное расследование. Если по итогам проверки будут установлены нарушения со стороны милиционеров, то к ним применят жесткие меры наказания.

«Отмечаем, что сотрудники ОВД выезжают на места только по поступившим заявлениям (жалобам) и рассматривают имеющиеся нарушения в соответствии с законодательством», – подчеркнули в милиции.