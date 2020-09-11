В Москве 4 сентября задержали Азиза Орозбаева, который является сыном полномочного представителя правительства в Баткенской области Алишера Абдрахманова. Кыргызские правоохранители объявили его в международный розыск ещё в марте 2020 года по подозрению в мошенничестве.

«В апреле 2019 года подозреваемый и двое его подельников обманным путём завладели двумя автомобилями на общую сумму 2 млн 165 тысяч сомов. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье «Мошенничество» Уголовного Кодекса. После завершения расследования материалы дела были направлены в суд», — сообщили в МВД.

Однако этой же весной подозреваемые скрылись. По данным правоохранительных органов, поиски мужчин продолжались до 2020 года.

В январе 2020 года Первомайский районный суд заочно предъявил обвинения двум подозреваемым, в том числе Орозбаеву. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Согласно закону, подозреваемым грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Отец Орозбаева Алишер Абдрахманов сообщил в интервью Vesti.kg, что не будет вмешиваться в расследование дела сына.

«Все будет решаться в рамках закона. Закон одинаков для всех. Расследование позже все разъяснит. Это все, что я пока могу сказать», — сказал чиновник.

Заглавное фото иллюстративное.

Над материалом работали: Милана Щербакова и Амина Кадралиева.