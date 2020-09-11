Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что с июня по сентябрь оштрафовали водителей общественного транспорта на 519 тысяч сомов.

Штрафы выписали по 284 протоколам, а проверили за три месяца 3 981 транспортное средство на соблюдение санитарных правил в период пандемии коронавируса.

Транспорт проверяли на наличие санитайзеров, соблюдение санитарной чистоты и дистанции, в зависимости от количества сидячих мест

После снятия режима ЧП мэрия столицы разрешила работать общественному транспорту в частичном режиме — автобусы, маршрутки и троллейбусы работали, но уходили на санитарный перерыв с 11:00 до 14:00 и не работали по выходным дням.

Эти ограничения сняли с 1 сентября, но пообещали усилить контроль за соблюдением санитарных норм.

Вместе с этим столичные власти продлили работу общепита и кафе — им разрешили работать с 7:00 утра до 00:00 часов ночи, а доставлять еду можно без ограничения во времени.

В июле власти ограничили работу общепита и транспорта из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Бишкеке.

Тогда большая часть случаев заражения коронавирусом фиксировалась в столице из-за чего больницы по всему городу быстро переполнились. А чтобы разгрузить их, власти открыли дневные и ночные стационары.

По данным минздрава, за время пандемии в стране выявили 44 761 случай заражения коронавирусом, выздоровели за все время 40 631 пациент. Умерли 1 063 пациента с подтвержденным COVID-19 и внебольничной пневмонией.