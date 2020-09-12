В начале июля юрист Канат Хасанов опубликовал заявление к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову у себя в фейсбуке. В нем он попросил возбудить уголовное дело в отношении экс-премьер-министра страны Мухаммедкалыя Абылгазиева.

В сентябре Хасанову, наконец, пришел ответ — в документе сообщили, что заявление приобщили к материалам уголовного дела, которое расследует финпол.

На мое заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Экс Премьер министра и других должностных лиц оказывается… Publicerat av Kanat Hasanov Torsdag 10 september 2020

Что было в заявлении Хасанова?

Юрист считает, что экс-премьер допустил халатность, и действия бывшего главы правительства привели к «гибели более 120 лиц, что можно отнести к категории особо тяжких преступлений».

Он просил проверить, как распределялась финансовая помощь, предоставленная Кыргызстану международными организациями и финансовыми институтами.

В заявлении упоминалось расследование «ПолитКлиники» — издание 1 июля опубликовало расследование по госзакупкам, проведенным в период пандемии. Согласно ему, цены на средства индивидуальной защиты (СИЗ) и медицинских масок были завышены – защитные костюмы, рыночная цена которых не превышает 2 тысяч сомов, были закуплены по 6 тысяч сомов, а респираторные маски — по 300-400 сомов.

«В случае подтверждения просим также возбудить уголовное дело в отношении Абылгазиева, Боронова и других причастных лиц, допустивших воровство денежных средств в целях личной наживы!» — просил Хасанов.

Что ответила Генпрокуратура?

Заявление на экс-премьера приобщили к делу по статье «Халатность», зарегистрированном еще 6 мая. В нем рассматривают ответственность крупных чиновников и республиканского штаба за недостаточную работу по предотвращению распространения вируса и подготовки больниц к приему пациентов. Кроме того, по статье «Коррупция» 6 мая зарегистрировали материалы о тендерах Минздрава на поставку медоборудования. Сотрудников министерства подозревают в продвижении тендеров в интересах лоббируемых ими компаний.

Известно, что еще в марте 2020 года финпол начал проверку проведения тендеров на закупку средств индивидуальной защиты для медиков. В деле упоминалось лоббирование интересов отдельных фармацевтических компаний.

И 6 июля экс-главу Минздрава Космосбека Чолпонбаева вызвали по этому делу на допрос. Его еще в апреле уволил президент Сооронбай Жээнбеков, сразу после того, как Совет безопасности обвинил его в «безответственности» и «непринятии соответствующих мер» во время пандемии коронавируса в стране.

Тендеры на закупку СИЗ были объявлены в феврале 2020 года, когда в Кыргызстане ещё не было зафиксировано ни одного официального случая заражения коронавирусом.