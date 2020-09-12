Казахское издание Vласть сообщило со ссылкой на Погранслужбу Казахстана, что наземная граница с Кыргызстаном пока остается закрытой для проезда и пешего перехода. По данным издания, граждане Казахстана смогут попасть в Кыргызстан только на самолете

Исключение для проезда по наземной границе делаются лишь для определенных категорий граждан.

«Выезд осуществляется в соответствии с порядком пересечения границы на период карантинных ограничений. Это дипломаты, состав официальных делегаций, обладатели видов на жительство, близкие родственники, и ряд других случаев», — передает издание.

При этом в пресс-службе Пограничной службы Кыргызстана сообщили «Клоопу», что со стороны Кыргызстана нет препятствий для пересечения границы.

«Кыргызстанцы могут выехать в Казахстан, но проблема в том, что у Казахстана до сих пор действуют ограничения на въезд иностранных граждан», — сообщили в пресс-службе.

Пока страны возобновили только авиасообщение. Власти Кыргызстана заявили, что самолеты в Алматы начнут летать с 17 сентября. При этом первые рейсы казахской компании Air Astana откроются только 20 сентября.

Вопрос об открытии авиаперелетов между двумя странами решился на встрече министров иностранных дел Кыргызстана и Казахстана в Москве 9 сентября.

Закрытие границ

Правительство Кыргызстана закрыло госграницы для въезда в середине марта, тогда в стране только начали регистрировать первые случаи заражения коронавирусом.

Затем в конце июля власти начали постепенно снимать ограничения на границах, так как эпидситуация во многих странах улучшилась. Сейчас въезд в Кыргызстан разрешен для граждан более 20 стран.

Кроме этого в самом Кыргызстане также снижается количество новых случаев заражений, а вместе с этим идет и послабление определенных ограничений. К примеру, возобновилась работа общественного транспорта в городах и между областей.

По данным минздрава, всего в Кыргызстане выявили более 44 тысяч случаев заражения коронавирусом. За время пандемии с выздоровлением выписали более 40 тысяч пациентов. Умершими от осложнений коронавируса считаются чуть больше тысячи человек.

За время пандемии в соседнем Казахстане выявили более 134 тысяч случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией, а выздоровели уже более 100 тысяч пациентов. О снижении количества заражений в стране неоднократно говорил министр здравоохранения страны Алексей Цой.