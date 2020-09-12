Для Иссык-Кульской области, где жители в основном живут за счет туризма — работают в гостевых домах, пансионатах, продают фрукты, рыбу и сувениры — этот год стал катастрофой.

Сезон, который обычно стартует в начале июня, в этом году, начался только в августе — пик заражений коронавирусом в стране пришелся как раз на разгар лета.

На Иссык-Куль каждое лето приезжают около миллиона человек, в том числе иностранные туристы, которых интересует не только пляжи, но и пешие прогулки, походы и экстремальный-спорт.

Закрытие границ из-за пандемии не позволило иностранным туристам приехать на Иссык-Куль, поэтому на озере отдыхали только кыргызстанцы. Но из-за пандемии не все решились поехать на отдых, а некоторые не смогли его себе позволить. По приблизительным подсчетам госорганов, на Иссык-Куль в этом году приехали около 150 тысяч человек.

«Совершенно пустые», — так герои этого фильма говорили о своих гостевых домах и кошельках. Пандемия коронавируса сократила доходы иссык-кульцев на 90%.

Из-за угрозы заражения многие хозяева гостевых домов, кафе и магазинов даже не решились открыться, а те кто решился, шли на риск.

«Зимой у нас будут проблемы, будем как-то выживать», — рассказывает один из героев фильма. Люди вынуждены отказывать своим бывшим сотрудникам в работе — они попросту не могут их содержать. В компаниях проходят сокращения, а местные власти беспокоятся из-за безработицы.

«Ноль доходов», — описывает ситуацию еще один герой видео. «А налоги остаются», — говорит другой.