Член ЦИК Атыр Абдрахматова и движение «Ачык шайлоо» (Открытое голосование) проверили избирательные участки Бишкека в преддверии выборов. Проверку провели после множества сообщений кыргызстанцев, рассказывающих о том, что у них просят паспорта и вынуждают или предлагают заплатить за регистрацию на нужном участке по форме №2. Эта форма позволяют избирателю проголосовать не на месте прописки.

Абдрахматова говорит, что выявленные ею факты доказывают применение административного ресурса, подкупа избирателей и, возможно, фальсификации документов.

‼️Списки избирателей по всей стране должны быть проверены‼️ По форме 2 за короткий период участки г. Бишкек были "забиты… Publicerat av Ачык шайлоо KG Fredag 11 september 2020

«Аномальная» активность

«Списки избирателей по всей стране должны быть проверены. По форме №2 за короткий период участки г. Бишкек были «забиты» до предела установленного законом = 2500 избирателей на участке. Даже предварительная проверка показывает наличие реального риска «срыва» выборов», — рассказывает Абдрахматова.

Она 11 сентября вместе с журналистами проверила девять участков в Бишкеке.

«Два участка (63 школа) сказали, что принимают заявления только у «своих», под своими они понимают избирателей, проживающих в 11мкр., что противоречит закону, хотя возможно такой подход и сохранил на этих участках хоть какой-то порядок», — говорит она.

На семи других список избирателей уже был заполнен — так там сообщили журналистам. Причем на двух из них почти все избиратели зарегистрировались по форме №2.

«На семи из проверенных участках сказали, что список избирателей «заполнен» и у избирателей не принимали заявлений по форме 2, при этом на одном из них (1047) после отказа журналисту принять от него заявление для включения в список избирателей, приняли у других граждан. Два участка из девяти проверенных (1063, 1064) были на 80-90% забиты избирателями по форме 2. На участке 1063 более 1400 избирателей, а на участке 1064 более 1600 избирателей написали форму №2», — рассказывает Абдрахматова.

Абдрахматова заметила «аномальную» активность избирателей, зарегистрировавшихся по форме №2, в конкретные периоды времени — с 18 августа по 8 сентября.

«На проверенных участках избиратели приходили в день по 60-70 или 100-150 человек одновременно для подачи заявления по форме 2, а на участке 1048, в один день были приняты 251 избирателя, и время их идентификации было до 20.18 (возможно и позже) вечера (когда раб день избирательного участка заканчивается официально в 18.00)», — пишет она. При этом только на участках в 63 школе члены комиссии заинтересовались этой активностью и обратились в милицию.

Что делать?

Абдрахматова обратилась к своим коллегам из ЦИК, а общественных наблюдателей попросила вовлечься в процесс мониторинга законности, достоверности массовых изменений в списках избирателей.

«[Нужно] незамедлительно обнародовать данные по движению в списках избирателей в разрезе каждого избирательного участка, каждого дня начиная с 26 июля по настоящий момент», — обратилась Атыр Абдрахматова к ЦИК.

Также она попросила проверить данные по форме №2 Генпрокуратуру, а Совбез провести срочное заседание.

«Прошу Генеральную прокуратуру совместно с нами, представителями общественных организаций, политических партий проверить каждый факт массового включения избирателей по форме №2», — говорит член ЦИК.

Абдрахматова призвала партии поддержать открытую проверку списка избирателей по каждому участку и дать публичную гарантию, что он не будут применять массовую регистрацию избирателей по форме №2. Но, стоит понимать, что партиям выгодна такая регистрация — перебрасывая лояльных или проплаченных избирателей на разные участки они обеспечивают себе нужный процент голосов в конкретном месте.

Ранее депутат Дастан Бекешев объяснил, зачем это нужно кандидатам.

«Передвижения избирателей из городов в сёла и наоборот, происходят по причине «мягкого» рейтинга. «Мягкий» рейтинг – это обязательство кандидата на вверенном участке собрать определенное количество голосов. Если кандидат не собирает голоса, то он «добровольно» сдаёт мандат», — рассказал он.

В Кыргызстане на 4 октября 2020 назначены парламентские выборы. Все чаще избиратели сообщают, что агитаторы партий собирают у них паспорта и просят регистрироваться по форме №2, чтобы потом проголосовать в другом районе или регионе. За это им предлагают деньги — обычно тысячу сомов сразу и тысячу после выборов. Но некоторых заставляют регистрироваться под угрозой увольнения — подобные методы использовали и на последних выборах президента.

За счет перекидывания избирателей с участка на участок партии пытаются преодолеть барьер в 0,7% голосов для регионов, Бишкека и Оша.