Минздрав сообщил, что коронавирус подтвердили за сутки у еще 67 человек. У 20 в Бишкеке, 14 в Джалал-Абадской области, 10 в Ошской области. Девять зараженных в Баткенской области, семь в Иссык-Кульской, по три в Чуйской и Нарынской областях и один в Таласской.

Среди зараженных три медика — один в Таласской и двое в Джалал-Абадской областях.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 148 человек. 77 из них в Бишкеке, 22 в Джалал-Абадской области, по 18 в Иссык-Кульской и Баткенской. Семь в Ошской области, по два в Таласской и Нарынской и по одному в Оше и Чуйской области.

Среди выписанных четыре медика.

Об умерших за сутки минздрав не сообщил.

Таким образом число заражений за пандемию достигло 44 828 случаев — это число, которое называет Минздрав. Но в него не могут входить те, кто не обращался к врачам, так что реальное число заражений выше. Кроме того сейчас пользователи соцсетей жалуются, что в регионах пациентам с коронавирусом ставят другие диагнозы, чтобы не портить статистику во время выборов. Власти пока не отреагировали на подобные заявления, не подтверждали и не опровергали их.

Сомнения вызывает и статистика по смертям, в которой сейчас 1063 умерших. Все потому, что ранее минздрав исключил из статистики более 400 случаев смертей пациентов с коронавирусом, настаивая что главной причиной стал не вирус, а сопутствующие болезни. Хотя ранее минздрав обещал пересчитать статистику по формату ВОЗ — по ним главной причиной смерти считается именно коронавирус, а не сопутствующие болезни.