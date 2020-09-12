1 min read

В соцсетях появилось видео, где группа людей избивает мужчину возле драмтеатра имени Султана Ибраимова в городе Ош. Случай произошел в ночь на 10 сентября.

Publicerat av Mirbek Umetaliev Fredag 11 september 2020

Избиение попало на камеру наружного наблюдения. Как видно на кадрах, из магазина вышли трое человек, спустя момент двое начали избивать одного. Спустя несколько секунд к месту подбежали еще трое молодых людей и присоединились к избиению. Потерпевший попытался убежать, но подозреваемые пустились вдогонку.

Автор видео Тима Умаров также сообщил, что после избиения подозреваемые раздели, а затем ограбили потерпевшего.

«В городе Ош 5-6 молодых ребят по неизвестным причинам побили нашего братишку Нургазы. Потом они силой затолкали его в машину, и, пригрозив убийством, раздели и ограбили его», — написал он.

Пресс-служба УВД города Ош сообщила, что личность шестерых подозреваемых установлена — четверо из них задержаны, а двое находятся в розыске. Подозреваемым по 23 и 24 года, среди них двое жителей Джалал-Абадской области, житель города Кызыл-Кия и житель Чон-Алайского района.

«Кроме того подозреваемые вывезли потерпевшего за город, забрали 4 500 сомов и одежду. В тот момент они были в нетрезвом состоянии. В ходе следствия выяснилось, что конфликт между молодыми людьми произошел из-за ревности к девушке», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также стало известно, что задержанные и потерпевший являются однокурсниками. Правоохранительные начали досудебное производство по статье «Хулиганство».

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА