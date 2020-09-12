В соцсетях появилось видео, где группа людей избивает мужчину возле драмтеатра имени Султана Ибраимова в городе Ош. Случай произошел в ночь на 10 сентября.

Избиение попало на камеру наружного наблюдения. Как видно на кадрах, из магазина вышли трое человек, спустя момент двое начали избивать одного. Спустя несколько секунд к месту подбежали еще трое молодых людей и присоединились к избиению. Потерпевший попытался убежать, но подозреваемые пустились вдогонку.

Автор видео Тима Умаров также сообщил, что после избиения подозреваемые раздели, а затем ограбили потерпевшего.

«В городе Ош 5-6 молодых ребят по неизвестным причинам побили нашего братишку Нургазы. Потом они силой затолкали его в машину, и, пригрозив убийством, раздели и ограбили его», — написал он.

Пресс-служба УВД города Ош сообщила, что личность шестерых подозреваемых установлена — четверо из них задержаны, а двое находятся в розыске. Подозреваемым по 23 и 24 года, среди них двое жителей Джалал-Абадской области, житель города Кызыл-Кия и житель Чон-Алайского района.

«Кроме того подозреваемые вывезли потерпевшего за город, забрали 4 500 сомов и одежду. В тот момент они были в нетрезвом состоянии. В ходе следствия выяснилось, что конфликт между молодыми людьми произошел из-за ревности к девушке», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также стало известно, что задержанные и потерпевший являются однокурсниками. Правоохранительные начали досудебное производство по статье «Хулиганство».