4 сентября Финпол совместно со службой собственной безопасности Госкомитета нацбезопасности задержал сотрудника спецслужбы за вымогательство взятки. ГКНБ уволил задержанного.

«По итогам служебного расследования сотрудник ГКНБ уволен из органов национальной безопасности по дискредитации. В настоящее время досудебное производство по данному факту проводится следственными органами ГСБЭП», — сообщили в ведомстве.

Сотрудника ГКНБ задержали после жалобы бизнесмена, рассказавшего о вымогательстве.

СМИ, ссылаясь на свои источники сообщали, что задержанный выдавал себя за сотрудника финполиции. Но финполиция выяснила, что подозреваемый — сотрудник ГКНБ. При этом первоначально упоминалась сумма в 3 000 долларов, которую вымогали у бизнесмена — позже сообщили, что сотрудник спецслужбы требовал тысячу долларов.

Кроме того к изданию Kaktus.Media обратилась еще одна пострадавшая — мать двоих детей. Она рассказала, что задержанный 4 сентября сотрудник ГКНБ вымогал у нее 3 000 долларов, утверждая, что у нее проблемы с документами. Она сообщила, что он преследовал ее три месяца, а когда она написала заявление, его выпустили под домашний арест, а его родственники стали приходить к ней домой и требовать отказаться от претензий.