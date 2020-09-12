Экоактивист Айбек Мырза 10 сентября опубликовал видео с загрязненной рекой, снятое в селе Каныш-Кыя Чаткалького района в Джалал-Абадской области. Мырза предположил, что загрязнение произошло из-за добычи золота.

Алтын мафиясына алы жетпеген бийлик. Чаткалдагы экологиялык мыйзам бузуу. Чаткалда мыйзам эмес, түшүнүктөр иштеп калыптыр. Publicerat av Aybek Myrza Torsdag 10 september 2020

Айбек Мырза обратился в управление экотехинспекции с просьбой проверить факт загрязнения реки. Однако, по его словам, сотрудники силовых структур выгнали экоактивистов из здания ведомства.

«Я пришел сюда,написал заявление и сказал: “Давайте вместе сходим и проверим”. Но сотрудники Госэкотехинспекции чего-то побоялись. Позвонили начальнику Замиру [Белдибекову], он сказал, что приедет через полчаса. Но он пришел с сотрудниками ГКНБ и МВД, а они вывели нас отсюда», — сказал Мырза.

Экоактивист вопрошал, почему люди в Чаткале живут не по законам, а «по понятиям». Также он добавил, что местная власть уже не может противостоять «золотодобывающей мафии».

Мырза обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову и премьер-министру Кубатбеку Боронову с просьбой взять ситуацию под контроль.

«Что вы из себя активистов строите? »

Во время прямого эфира Айбека Мырза к ним подошел депутат Каныш-Кийского селького кенеша Самат Жолдошев с несколькими людьми в масках. Депутат спрашивал по какой причине активисты «поднимают шум».

Чаткал рай.администрациясынын алдында жергиликтуу депутаттар жана алтын фирмада иштеген ишкерлер. Коруп, болушкуло, достор ! Айбек Мырза Максатбек Казакбаев Нурзат Турдукулова Торохан Жунусбеков Улукбек Карыбек Уулу Publicerat av Венера Касымова Torsdag 10 september 2020

«Что вы из себя активистов строите? Или я в Чаткале не живу? Кто вас вообще позвал? […] Будешь ты писать заявление или нет — меня не интересует, уходите отсюда по-быстрому», — велел Жолдошев активистам.

К спору между Мырзой и местным депутатом стали стягиваться другие люди. Один из них воскликнул: «Какое отношение вы имеете к Чаткалу?» По словам активистов, среди собравшихся был и представитель золотодобывающей компании «Вертекс Голд Компани» — Тынарбек Сапарбек уулу, однако на камеру он представился гражданским активистом.

«Там строится дорога, при чем тут цианид? Может там [строительные] работы идут? Когда дорогу строят река ведь загрязняется? […] Слава Богу в Чаткале есть ребята, которые могут решить проблему. Мы активисты, решим», — сказал Сапарбек уулу.

К месту спора присоединились сотрудники милиции, находившиеся на посту возле здания экотехинспекции. Они потребовали, чтобы собравшиеся «разбирались в другом месте». Заместитель акима Чаткальскогго района Мурат Рыспеков был свидетелем происходящего, однако к собравшимся он спуститься не захотел.

Глава управления экотехинспекции по Чаткальскому, Ала-Букинскому и Аксыйскому районов Эрмек Толобаев сообщил «Клоопу», что от активистов заявлений не поступало. Однако глава ведомства все же отправил своих сотрудников, чтобы проверить загрязненную реку.

«Я отправил инспектора [экотехинспекции] и сказал ему: “найди это место и проверь”. Если это действительно так, то он должен снять [реку] на камеру и составить акт. Если нарушение будет выявлено, мы вынесем предписание и наложим штраф», — сказал Толобаев.

Толобаев также добавил, что раньше возле реки работала золотодобывающая компания «Оптимум Трейд». Однако с ноября прошлого года они приостановили свою деятельность из-за протестов местных жителей. Сельчане были недовольны тем, что компания использовала цианид на золоторудном месторождении Аючачы, тем самым загрязняя реку.

В ходе проверки выяснилось, что компания с 2017 года не раз допускала нарушения и выплачивала штрафы.

По информации «Азаттыка», лицензии на разработку месторождений в Чаткальском районе получили 155 компаний — из них 24 на добычу, а остальные на разведку.

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