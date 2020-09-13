Фото: Султан Досалиев

Президент Сооронбай Жээнбеков довольно подробно высказался о выборах в парламент, которые пройдут 4 октября — сейчас в разгаре агитация, партии в своих интересах переписывают своих избирателей с одного участка на другой, люди сообщают о предложениях покупки голосов, сборе паспортов и требованиях голосовать за конкретных кандидатов под страхом увольнения.

О жесткой конкуренции

«Предстоящие парламентские выборы будут проходить в условиях жесткой конкуренции», — считает президент.

Его цитата очень уместна на фоне происходящего — две партии ЦИК пыталась не пустить на выборы, но «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан» отстояли свое право через суд, основатель партии «Мекеним Кыргызстан» ее лишился, стал лидером «Ыйман Нуру», рассказал о давлении со стороны «некоего конкурента» и решил не участвовать в выборах, а агитаторы и члены «Мекеним Кыргызстан» спорят, критикуют, а иногда и дерутся с членами и агитаторами «Биримдик», которую в обществе считают «партией власти».

«Как бы то ни было, это — борьба за власть. Борьба за то, чтобы прийти к власти. Поэтому общество не может не обращать внимания на избирательный процесс. Думаю, борьба будет проходить в условиях жесткой конкуренции», — говорит Жээнбеков.

Идеология

Президент заметил, что партии — у которых обычно есть официальная идеология — создают партийные списки, включая туда людей из-за их статуса.

Это можно заметить, если смотреть за перемещением политиков из партии в партию. Например, социал-демократы после развала и потери власти СДПК разошлись по разным политобъединениям. Небольшая часть перешла в придаток СДПК — партию детей Алмазбека Атамбаева, бывшего президента страны — «Социал Демократы». Это партия сконцентрирована на личности лишенного свободы политика и даже логотип имеет в виде буквы А, и считает себя единственной оппозиционной партией.

Большая часть социал-демократов вошла в «партию власти» — «Биримдик», от которой баллотируется социал-демократ и брат президента Асылбек Жээнбеков. Эта партия называет себя «демократической». Нашлось место для бывших социал-демократов и в партии «Ата Мекен», которая преподносит себя, как социалистическую. А вот бывший социалист-ата-мекеновец Алмамбет Шыкмаматов теперь в «Бир Бол», которая еще недавно называла себя либерально-демократической.

Санитарные нормы

«Мы все являемся свидетелями того, кто и как проводит свою кампанию. Некоторые партии во время встреч с избирателями не соблюдают самые простые санитарные правила, такие как ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Нельзя считать это мелочью и не обращать на это внимания. Считаю, что те, кто намерен принимать участие в процессе управления государством, принимать судьбоносные для страны решения, обязаны быть примером и в таких вещах», — говорит президент.

Несоблюдение санитарных правил заметили и избиратели, и журналисты, глядя на фотографии со встреч, которые публикуют кандидаты в депутаты.

Примеры нарушения санитарных норм можно найти почти у всех партий, если они делятся своими роликами и фотографиями.

Встреча «Биримдик» с избирателями в Оше — множество людей, в масках не все, дистанции нет, делегат от партии трогает избирателей руками. «Мекенчил» в Кызыл-Аскере. Людей немного, но ни масок, ни дистанции. Встреча «Мекеним Кыргызстан» с избирателями в Кара-Суу — в масках не все, дистанции нет. Встреча «Замандаша» в избирателями в Беловодском — масок нет, дистанции нет. «Бир Бол» в Ак-Дөбө — ни масок, ни дистанции. «Кыргызстан» в Асылбаше — нет масок и дистанции.

Бог даст выборы

«В целом, предстоящие выборы пройдут в соответствии с законом и внесут вклад в становление парламентской демократии. Все усилия будут направлены на обеспечение законности выборов. (…) Бог даст, выборы пройдут в русле законности. Будут созданы равные права для всех. Мы создадим равные условия для каждой партии, каждого кандидата, каждого избирателя», — говорит президент. Тем временем в Кыргызстане избирателей массово регистрируют по форме №2, чтобы они могли проголосовать на нужных участках за нужных кандидатов.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова и движение «Ачык шайлоо» (Открытое голосование) проверили избирательные участки Бишкека в преддверии выборов.

Абдрахматова говорит, что выявленные ею факты доказывают применение административного ресурса, подкупа избирателей и, возможно, фальсификации документов. Она заметила «аномальную» активность избирателей, зарегистрировавшихся по форме №2 и попросила проверить данные Генпрокуратуру, а Совбез — провести срочное заседание.

В Кыргызстане на 4 октября 2020 назначены парламентские выборы. Все чаще избиратели сообщают, что агитаторы партий собирают у них паспорта и просят регистрироваться по форме №2, чтобы потом проголосовать в другом районе или регионе. За это им предлагают деньги — обычно тысячу сомов сразу и тысячу после выборов. Но некоторых заставляют регистрироваться под угрозой увольнения — подобные методы использовали и на последних выборах президента.

За счет перекидывания избирателей с участка на участок партии пытаются преодолеть барьер в 0,7% голосов для регионов, Бишкека и Оша.