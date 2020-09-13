За минувшие сутки коронавирус подтвердили у еще 53 человек — 11 в Бишкеке, 10 в Джалал-Абадской области, девяти в Иссык-Кульской, восьми в Баткенской, семи в Чуйской, трех в Ошской и двух в Оше, двух в Нарынской области и одном зараженном в Таласской области.

Один из зараженных в Баткенской области — медработник.

Таким образом, по официальной информации общее число заражений за пандемию достигло 44 881 случаев.

Выписаны из больниц за сутки 143 человека — 59 в Бишкеке, 28 в Джалал-Абадской области, 19 в Баткенской, 17 в Иссык-Кульской, 10 в Ошской, шесть в Чуйской, два в Нарынской и по одному в Оше и Таласской области.

Об умерших за сутки данных нет — уже несколько дней общее количество смертей держиться на 1063 случаях. Однако, стоит помнить, что минздрав исключил из статистики более 400 случаев, настаивая, что эти люди умерли от других имевшихся у них болезней. При этом минздрав обещал пересчитать статистику по образцу ВОЗ — а по нему именно коронавирус главная причина смерти.

Учитывая, что минздрав убрал из статистики смерти пациентов, у которых на фоне коронавируса случился инфаркт миокарда, есть риск что других пациентов с коронавирусом, получивших инфаркт, в статистику попросту не вносят.