Президент Сооронбай Жээнбеков сообщил о том, что Кыргызстан договаривается с Россией о доставке вакцин от коронавируса.

«Для нас очень важно привезти вакцину в нашу страну. В рамках мероприятий по борьбе с болезнью соответствующие органы двух наших стран ведут переговоры о поставке вакцины в Кыргызстан», — сказал президент.

Казахстан еще в августе сообщил, что закупит российскую вакцину. «Спутник V» — первая зарегистрированная на рынке вакцина российского производства. Минздрав России зарегистрировал ее 11 августа.

Сооронбай Жээнбеков не раз говорил об этой вакцине, подводя к тому, что Кыргызстан может ее приобрести. Российские ученые ожидают завершить третью фазу исследований и начать массовое производство вакцины в сентябре 2020 года.

В октябре планируется массовая вакцинация россиян, одновременно с третьей фазой клинических исследований ее эффективности. Но мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже привился. Президент Владимир Путин сообщил, что вакцину привили его дочери.

Западные эксперты и специалисты ВОЗ довольно скептически отреагировали на появление российской вакцины. Их главной претензией является то, что вакцина еще не прошла все этапы исследований, и про нее опубликовано слишком мало данных.

Ранее в России использовали в качестве эксперимента для лечения коронавируса препарат «Авифавир». В основе российского «Авифавира» лежит действующее вещество японского противовирусного препарата «Фавипиравир». Японские медики провели клинические исследования препарата на эффективность лечения больных с COVID-19. Однако эффективность препарата не была доказана — наоборот, были выявлены очень серьёзные последствия для здоровья при его использовании. Например, что препарат вызывает уродство у плода и влияет на репродуктивную функцию.

Производитель настаивает на другом — что он эффективен и помог «взять под контроль» эпидемию в России. Но минздрав Кыргызстана не рекомендовал препарат «Авифавир» для лечения.