Врачи Токтогульской областной больницы в Джалал-Абадской области записали видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову и министру здравоохранения Сабирджану Абдикаримову. Медики заявили, что местные власти оказывают на них давление и обвиняют в том, что они сами виноваты, что заразились коронавирусом.

Они рассказали, что в больнице не было подходящих условий для безопасного лечения зараженных пациентов, но они все равно лечили их. В итоге врачи и медсестры заразились — но теперь их обвиняют в том, что они заразились по неосторожности.

«Нам просто нужна поддержка, а они приходят каждый день и издеваются», — говорят медики о своем главвраче и администрации Токтогула.

Другой врач пожаловался, что стоило ему заговорить о компенсации за заражение, власти стали оказывать на него психологическое давление.

«Они не заботятся о здоровье сотрудников больницы, они оказывают на нас психологическое давление и причиняют нам вред. Говорят «Вам не будут платить, вы пришли в [красную зону] ради денег»», — рассказал он.

Медики говорят, что руководство больницы гонит их домой хотя они больны, а врачи боятся заразить близких.

В конце обращения медики со слезами на глазах попросили президента провести официальное расследование.

«Уважаемый Президент, уважаемый министр! Мы требуем провести служебное расследование в отношении мэра, главного врача нашей Токтогульской районной больницы, главного врача Центра семейной медицины, главного врача санитарно-эпидемиологической станции. Если выживем, мы будем много работать, дай Бог. Мы всегда работали и будем работать», — сказал врач.

Пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова сообщила «Клоопу», что по видеообращению будет проведено расследование.

«По просьбе медперсонала будет создана комиссия, которую направят в Токтогульскую районную больницу. В результате будет предоставлена ​​дополнительная информация», — сказала Айгерчинова.

Связаться с администрацией Токтогульского района не удалось.

За полгода пандемии коронавирусом заразились сотни врачей, но Министерство здравоохранения выплатило единовременные компенсации в размере 200 тысяч сомов пока только 144 медикам.

Также выплаты по 1 миллиону сомов получила 21 семья погибших от осложнений COVID-19 медработников. — официально минздрав подтвердил смерти более 70 медработников.

Медикам, инфицированным коронавирусом во время лечения зараженных пациентов, положена компенсация в 200 тысяч сомов.

Однако, для того, чтобы получить ее, медику нужно доказать спецкомиссии при минздраве, что он или она заразились при исполнении служебных обязанностей.