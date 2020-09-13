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Глава МИД Китая Ван И прибыл с официальным визитом в Кыргызстан и встретился со своим коллегой Чингизом Айдарбековым в госрезиденции «Ала-Арча».

Чиновники обменялись любезностями и поздоровались на камеру — локтями, что вполне объяснимо на фоне пандемии. Тем не менее, маски главы МИД не надели.

Ранее, в августе МИД Кыргызстана попросил Китай облегчить нагрузку по выплате долгов на время пандемии COVID-19. Известно, что и Сооронбай Жээнбеков в телефонном разговоре с Си Цзиньпином просил о пролонгации и облегчений по выплате внешнего долга.

В этом году власти Кыргызстана запросили помощь у Китая на $742,9 млн на борьбу с коронавирусом, поддержку экономики и покрытие дефицита в бюджете. Большая часть средств выделена в виде кредитов.

Именно эту обсудили министры иностранных дед. Чингиз Айдарбеков назвал встречу плодотворной. Также он сказал, что теперь заработают все КПП, граничащие с Китаем.

Тему лагерей, в которые на «перевоспитание» отправляют китайских мусульман — местных уйгуров, казахов и кыргызов, вероятно не обсуждали. Кыргызский МИД уже имеет позицию по этой проблеме — министерство утверждал, что в лагерях нет кыргызов. Однако, выбравшиеся из места заключения казахи, бежав на историческую родину, рассказывали обратное.