Кыргызстанец Байгазы Темирбеков опубликовал интервью Илья Варламова. Темирбеков задавал российскому урбанисту вопросы своих подписчиков.

Варламов рассказал, почему приехал в Бишкек — увидел фотографии кыргызстанцев с его именными стикерами, записал «Приехать в Бишкек» в календаре и прилетел как только возобновились рейсы в Кыргызстан. Ранее в твиттере распространялась теория, что урбаниста пригласила мэрия Бишкека для пиара.

Что сказал Варламов? Коротко:

«Замечательные, волшебные люди живут в очень плохом городе», — это про Бишкек и бишкекчан.

Город остановился в развитии в 90-х годах и урбанистически в городе гордиться нечем.

Бегать по Бишкеку — это издевательство, но вид на горы красивая.

Велодорожки Бишкека — это профанация, нарисовать полоски на земле не значит сделать инфраструктуру для велосипедистов.

Варламов провел ликбез по архитектуре и рассказал, что архитектура — часть пропаганды. Советская архитектура в Бишкеке, в том числе парковые ансамбли, не плохи — но ее надо оберегать. Но в Бишкеке ее не ценят и люди не видят той красоты, которая в городе есть — театры, университеты и другие интересные советские здания.

Современные жилые комплексы никак не передают идентичности Кыргызстана — и если не знать, где это, можно подумать, что это Китай или Казахстан.

Юрта — «офигенная тема».

Чтобы не сделал мэр Бишкека — все будет лучше. Хуже сделать сложно.

Чиновникам стоит пройти с коляской по городу, чтобы понять, что это «издевательство над людьми» и передвигаться по Бишкеку удобно автомобилистам, но не пешеходам.

Немного о проблемах Бишкека:

Немного об архитектуре Бишкека: