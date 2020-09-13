После открытия авиарейсов кыргызстанцы стали публиковать фото и видео переполненного аэропорта «Манас». Пресс-служба аэропорта объяснила, что фото и видео были сделаны 11 сентября, когда в «Манасе» приземлились четыре самолета.

«Практически одновременно в этот день прилетели четыре самолёта. Один из них прилетел раньше времени на 35 минут — «Аэрофлот», а «Уральские авиалинии» — с задержкой на 55 минут. По расписанию «Пегасус» сел через 5-7 минут после «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний», затем «Флай Дубай» — по расписанию в 4:30. Интервал посадки между рейсами был в 5 минут. В связи с этим и образовалась толпа, а это порядка 1000 пассажиров. Это единичный случай. В настоящее и в остальное время всё в штатном режиме», — сообщила служба аэропорта.

Сегодняшняя картина в Манасе. Прибыло несколько рейсов, руководство Манаса не смогли организовать нормальный паспортный контроль. Базар. pic.twitter.com/7CX1DhEkvw — Cholpon Abdyrakhmanova (@cholpoun) September 11, 2020

Пресс-служба аэропорта говорит, что одна из причин такого столпотворения то, что сам аэропорт и его инфраструктура изначально не предназначались для такого большого количества людей, прибывающих из-за границы.

А это то, что творилось снаружи. Всего то 4 рейса посадили за раз и на тебе коллапс в аэропорту. pic.twitter.com/KskWR7aSCg — Nomad (@Nomad_SayaX) September 12, 2020

Власти Кыргызстана закрыли границы для въезда еще в середине марта, до того как в стране начали регистрировать первые случаи заражения коронавирусом.

В конце июля Кыргызстан начал постепенно снимать ограничения на границах, так как эпидситуация во многих странах улучшилась. На сегодня въезд в Кыргызстан разрешен для граждан более 20 стран.

Сейчас открыты авиарейсы в Турцию, ОАЭ, Россию, Казахстан и Узбекистан. Только 13 сентября из аэропорта вылетели самолеты в Стамбул, Новосибирск и Москву. Также самолеты летают в Ош. А 14 сентября самолеты полетят в Екатеринбург и Ташкент.