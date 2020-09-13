Драка произошла 7 сентября в Оше ранним утром, в 4 часа, и попала в объектив видеонаблюдения.

Один из участников инцидента был одет в синюю рубашку, похожую на милицейскую форму. В УВД Оша подтвердили, что среди участников драки были милиционеры, личности которых уже установлены.

Сами инцидент зарегистрировали в реестре преступлений как «Хулиганство». Предположительно, участники драки находились в алкогольном опьянении.

Это не первая массовая драка за эту неделю в Оше — 10 сентября группа людей избила мужчину, вывезла его за город, раздела и ограбила. Милиция задержала четырех из шести нападавших, оставшиеся в розыске.