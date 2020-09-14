Инстаграм-паблик «Тажадым» опубликовал скриншот из мессенджера Whatsapp, в котором директриса школы-гимназии №4 Илита Пак просит классных руководителей убедить родителей учеников без городской прописки голосовать за партию «Биримдик».

В своем сообщении директриса обращается к классным руководителям всех классов.

«Необходимо убедить родителей, имеющих не бишкекскую прописку, прийти к нам в школу и пройти регистрацию, а 4 октября проголосовать на партию “Биримдик”. Прошу еще раз поработать качественно, это очень важно», — написала она.

Пресс-секретарь политпартии «Биримдик» Адилет Султаналиев опроверг это сообщение, назвав его слухами.

«Партию, уверенную в своих силах, которая строго придерживается требований закона, пытаются очернить любыми способами, используя ложь и слухи», — заявил он.

По его словам, этим могут заниматься лишь те партии, которые не уверены в победе и не способны предложить стране ничего конкретного и нужного, но рассчитывают на «грязные методы».

«Уверенность в своих кандидатах, наличие ясной идеологии и поддержка народа Кыргызстана абсолютно исключают любую вероятность подкупа со стороны нашей партии — все обвинения голословны. Мы будем рассматривать подобные заявления как провокацию», — сказал Султаналиев.

«Биримдик» и админресурс

Это не первый раз, когда партию «Биримдик» подозревают в использовании админресурса, но пока ее ни разу не привлекли к ответственности.

Ранее прокуратура Бишкека установила, что глава МТУ №12 Темир Касымов использовал админресурс и агитировал за партию «Биримдик». По факту начато досудебное производство по статье «Злоупотребление административным ресурсом».

Представительница «Реформы» Рита Карасартова предоставила ЦИК видеозаписи в качестве доказательства того, что Касымов использовал свое служебное положение. Сам глава МТУ признал свою вину.

«Биримдик» упоминали, когда в соцсетях распространялась видеозапись, в которой глава Чет-Нуринского айыл окмоту Нарынского района Азамат Мусурканов призывал сельчан поддержать кандидата Улана Бакасова от этого политобъединения взамен на комбайн.

По его словам, Бакасов просил обеспечить ему поддержку на выборах в 300 голосов.

Однако представитель Бакасова опроверг озвученную на видео информацию, называя это «чёрным пиаром».

Несмотря на это, ОВД Нарынской области начало расследование по статье «Подкуп избирателей» в отношении Мусурканова.

Частный предприниматель Улан Бакасов шестой в списке партии «Биримдик». Он стал узнаваемым во время пандемии: бизнесмен раздавал гумпомощь жителям города Нарын. Кроме этого, он передал Нарынской областной больнице 30 кислородных концентраторов и девять реанимобилей.

Партию «Биримдик» связывают с нынешней властью, от нее кандидатом идет брат президента страны Асылбек Жээнбеков. Партию возглавляет экс-депутат и экс-руководитель «Мегакома» Акылбек Жамангулов. Кроме того, в списке кандидатов партии числятся депутатка Аида Касымалиева, экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова, экс-министр труда и соцразвития Улукбек Кочкоров.