Милиция 12 сентября задержала и водворила в изолятор временного содержания 31-летнего мужчину, который жестоко избил свою жену в туалете одного из кафе Бишкека. Пострадавшая женщина отказалась писать заявление на своего мужа. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

Инцидент произошел в ночь на 12 сентября в кафе на пересечении улиц Мусы Джалиля и Курманжан-Датки. Сотрудники патрульной службы выехали на вызов о семейном скандале в заведении.

«По приезду на место, у входа в кафе их встретила женщина со следами побоев и сообщила, что ее избил муж. После этого пострадавшая гражданка была доставлена в отдел органа дознания для выяснения всех обстоятельств произошедшего происшествия. Гражданка отказалась писать заявление в отношении своего супруга», — сообщает пресс-служба РОВД.

​Однако милиционеры Свердловского района зарегистрировали факт в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 75 «Насилие в семье» Кодекса о проступках. Если мужчину признают виновным, ему грозит штраф от 60 тысяч сомов или более 40 часов общественных работ или от четырех месяцев исправительных работ.

«Муж избивал, но я молчала, потому что любила»

О нападении стало известно утром 12 сентября — издание «АКИпресс» опубликовало видео с места происшествия. На нем видно, как женщина вся в крови сидит у входа в кафе.

«Здравствуйте. Я с мужем уже 4 года. Муж избивает меня уже много лет. Я молчу, ничего не говорю, потому что любила. Вчера вечером тоже избил — рука вся в синяках. […] Проверьте все мое тело», — просила женщина.

Как пишет «АКИпресс», женщина сидела с подругой в кафе, когда ее муж пришел к ним. Он завел ее в туалет, закрыл дверь и «жестоко избил» жену. Посетители и сотрудники кафе пытались открыть дверь туалета, услышав крики о помощи и шум из кабины.

«Но муж пострадавшей отвечал им, что все нормально. Тогда один из посетителей выломал дверь. Он увидел, что мужчина уже поднес к горлу нож. Очевидцы рассказали, что посетитель ударил мужчину и последний сбежал до приезда милиции», — передают подробности случившегося в издании.

Семейное насилие в Кыргызстане

Это не первый случай, когда жены «прощают» и не пишут заявления на своих мужей, которые жестоко обращаются с ними. В июне в соцсетях распространилось резонансное видео, на котором мужчина повесил набитые камнями шины на жену, поливал ее водой и избивал на камеру.

Его задержали и водворили в ИВС, было начато производство по статье «Истязание». Но позже женщина написала встречное заявление и заявила, что простила своего мужа. В начале июля истязателя осудили на два года условно и отпустили в зале суда.

Руководительницы кризисных центров до этого рассказывали «Клоопу», что в реальности женщины никогда не прощают мужей, склонных к насилию.

По их словам, женщины лишь делают вид, что простили мужей, потому что им придется и дальше жить с домашним агрессором. Это объясняется тем, что жены агрессоров финансово зависимы от них и не верят, что смогут жить самостоятельно.

«Главная причина встречных заявлений — это влияние наших жизненных условий. Женщины никогда не прощают, могут сделать вид, потому что вынуждены потом жить вместе. На самом деле, возможно, они на всю жизнь теряют тепло к своим мужьям. Но они все равно вынуждены идти на это», — сказала руководительница кризисного центра «Ак-Журок» Дарика Асилбекова.

Также большинство женщин переживают за будущее своих детей и вынуждены вновь сходиться со своими мужьями.

«Женщины не хотят, чтобы дети слышали: “Из-за твоей мамы посадили твоего отца” и пишут встречные заявления. Они не думают о себе», — сказала руководительница реабилитационного центра «Каниет» Гулмайрам Аттокурова.