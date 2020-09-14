По данным Республиканского штаба, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 47 кыргызстанцев.
- Бишкек — 8;
- Ош — 2;
- Чуйская область — 2;
- Ошская область — 2;
- Нарынская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 8;
- Джалал-Абадская область — 10;
- Баткенская область — 14.
За все время пандемии в республике выявили 44 928 случаев заражения коронавирусом.
Новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом за сутки не было. Всего в Кыргызстане зарегистрирована 1 061 смерть среди пациентов с COVID-19.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 101 пациент.
- Бишкек – 54;
- Чуйская область – 11;
- Ошская область – 3;
- Нарынская область – 1;
- Иссык-Кульская область – 2;
- Джалал-Абадская область – 11;
- Баткенская область – 19.
Всего выписали 41 023 пациента из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников коронавирус выявили у четырех медиков в Баткенской области и одного в Иссык-Кульской области.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 14 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 172 медиков, из которых всего выздоровели 2 699 медработников.