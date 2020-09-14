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По данным Республиканского штаба, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 47 кыргызстанцев.

  • Бишкек — 8;
  • Ош — 2;
  • Чуйская область — 2;
  • Ошская область — 2;
  • Нарынская область — 1;
  • Иссык-Кульская область — 8;
  • Джалал-Абадская область — 10;
  • Баткенская область — 14.

За все время пандемии в республике выявили 44 928 случаев заражения коронавирусом.

Новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом за сутки не было. Всего в Кыргызстане зарегистрирована 1 061 смерть среди пациентов с COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 101 пациент.

  • Бишкек – 54;
  • Чуйская область – 11;
  • Ошская область – 3;
  • Нарынская область – 1;
  • Иссык-Кульская область – 2;
  • Джалал-Абадская область – 11;
  • Баткенская область – 19.

Всего выписали 41 023 пациента из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников коронавирус выявили у четырех медиков в Баткенской области и одного в Иссык-Кульской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 14 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 172 медиков, из которых всего выздоровели 2 699 медработников.

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