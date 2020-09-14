Экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, обвиняемый в захвате заложников и беспорядках во время Кой-Ташских событий, обвиняет ГКНБ в давлении на свидетелей. 7-8 августа 2019 года спецназ штурмовал резиденцию бывшего президента Кыргызстана.

Заявление Ниязова 14 сентября опубликовала на своей странице в фейсбуке замглавы партии СДПК Кундуз Жолдубаева, которая тоже проходит по делу подозреваемой.

Заявление Фарида Ниязова о расследовании кой-ташских событий.

«Допрошены уже семь спецназовцев, и уже очевидно, что руководство ГКНБ хочет свалить вину за провал позорной спецоперации 7 августа [2019 года при задержании Алмазбека Атамбаева] на погибшего замкомандира ССН «Альфа» Усенбека Ниязбекова», — заявил Ниязов.

По его мнению, «бойцы путаются» в показаниях, так как власти заставляют их под давлением давать «нужные» им сведения.

«Они — солдаты, и безропотно подчиняются своему начальству. Судья и прокуроры всячески препятствуют тому, чтобы спецназовцы отвечали на конкретные вопросы адвокатов», — заключает свое заявление экс-руководитель аппарата президента.

Дело по «захвату власти»

Соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Фарида Ниязова, экс-депутатов Равшана Джээнбекова и Мээрбека Мискенбаева, экс-сотрудника ГКНБ Каната Сагымбаева, депутаток Ирину Карамушкину, Асель Кодуранову, и саму Кундуз Жолдубаеву — задержали после событий в селе Кой-Таш в августе 2019 года.

Тогда при штурме дома Атамбаева от огнестрельного ранения умер замначальника спецназа Усенбек Ниязбеков, которого упоминает Ниязов в своем заявлении. 28 августа того же года президент Сооронбай Жээнбеков наградил его посмертно медалью «Эрдик» (Мужество).

Кроме этого, во время двухдневного конфликта силовиков и сторонников Атамбаева были ранены сотни людей.

Соратникам бывшего президента предъявили обвинения по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство».

Судья Первомайского районного суда Марат Сыдыков продлил срок разбирательства по Кой-Ташским событиям до 11 ноября 2020 года. Также была продлена мера пресечения всем остальным фигурантам дела.

Ранее судья решил проводить судебный процесс в онлайн-режиме, адвокаты и прокуроры болели, а обвиняемых не привозили из СИЗО.

Кой-Ташские события

Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа 2019 года после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Силовики пошли на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаева должны были допрашивать в качестве свидетеля, но после задержания его статус изменился, и он стал подозреваемым.

В первый день штурма, 7 августа, сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых сотрудников ГКНБ, которые проводили там спецоперацию.

Атамбаев несколько раз отказывался от участия в заседаниях суда. В октябре он также заявил, что не будет принимать участие в суде по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева, потому что «все происходящее незаконно».

Несмотря на это, его приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.