Согласно информации комитета, 11 сентября в ГКНБ с заявлением обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении судьи Кара-Суйского района «А.Ж.С.», который вымогал у него деньги. По словам потерпевшего, судья требовал взятку за принятие положительного решения в его пользу.

На снимках, опубликованных Госкомитетом нацбезопасности можно увидеть копии нескольких 100-долларовых купюр, однако размер полученной взятки в пресс-службе не уточнили.

В декабре прошлого года Аширов был награжден почетной грамотой президента «за заслуги в укреплении законности и многолетний плодотворный труд в судебных органах».

В октябре прошлого года ГКНБ задержала судью Кара-Кульского горсуда Памирбека Ыманбекова при получении взятки в 20 тысяч сомов. При этом судья вымогал 100 тысяч сомов за принятие положительного решения. В феврале этого года президент Сооронбай Жээнбеков отстранил этого судью от работы на время следствия.