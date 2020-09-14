Глава МИД Китая Ван И и глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков. Фото: МИД КР.

Глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков 13 сентября на встрече с китайским коллегой Ваном И попросил облегчить нагрузку внешнего долга на бюджет страны. По словам Айдарбекова, из-за пандемии коронавируса в Кыргызстане сильно пострадала экономика.

Он обращался с аналогичной просьбой к китайской стороне ещё в августе 2020 года. Известно, что и Сооронбай Жээнбеков в телефонном разговоре с Си Цзиньпином просил о пролонгации и облегчений по выплате внешнего долга.

Однако реакция китайской стороны на просьбы Кыргызстана пока неизвестна.

В этом году власти Кыргызстана запросили помощь у Китая на $742,9 млн на борьбу с коронавирусом, поддержку экономики и покрытие дефицита в бюджете. Внешний долг Китаю составляет 43,2% от общего госдолга страны ($4,7 миллиарда).

В основном кредиты от китайской стороны предоставлялись на развитие инфраструктуры, энергосектра и постройку автодорог. Однако известны случаи растраты и коррупции при освоении китайских кредитов.

Одни из ярких примеров — коррупция при модернизации ТЭЦ на кредит в $386 миллионов от китайской компании TBEA. В январе 2018 года в старых корпусах ТЭЦ произошла авария, из-за которой жители Бишкека остались без отопления в аномальные морозы. Это послужило поводом для расследования прозрачности траты кредита на модернизацию теплоэлектроцентрали.

Депутатская комиссия и правоохранители выявили, что стоимость модернизации была завышена. По этому делу горсуд Бишкека признал виновным бывшего премьер-министра Сапара Исакова и приговорил к лишению свободы сроком на 15 лет.

Экономика Кыргызстана и коронавирус

Пандемия коронавируса сильно повлияла на экономическую ситуацию в Кыргызстане. Из-за жёстких ограничений, которые власти Кыргызстана ввели в марте 2020 года, в стране остановилась работа почти всех предприятий. Госбюджет, как и граждане, оставшиеся без работы, терпел убытки.

Правительство Кыргызстана получили финансовую поддержку в виде кредитов от многих финансовых институтов, что поставило страну в ещё более уязвимое положение — пока неизвестно, каким образом будут погашаться новые долги.

Для решения возникших проблем президент и правительство страны провели переговоры с властями других стран о списании долгов или об отсрочке сроков выплат по кредитам. Были достигнуты соглашения по временной приостановке выплат по внешнему долгу с членами Парижского клуба – Германией, Францией, Данией, Кореей, Японией, Саудовским фондом развития и Кувейтским фондом экономического развития.