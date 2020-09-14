Кара-Кульджинский райсуд приговорил к общественным работам на 120 часов мужчину, который избивал свою жену. Его признали виновным по двум статьям «Семейное насилие» и «Причинение лёгкого вреда здоровью».

Однако его супруга Айнура Чыныбаева не согласна со слишком мягким с решением суда. В интервью журналисту Адылу Акжол уулу она рассказала, что семья мужа «заплатила суду» для смягчения наказания.

«Об этом я услышала в селе. В те дни, когда должны были проходить судебные слушания, муж не приезжал из Бишкека, мы напрасно только ходили. Суд вынес неправильное решение», — сказала она.

По словам Айнуры, теперь семья мужа не пускает её в дом и не даёт видеться с тремя детьми.

«Как мои дети себя чувствуют? Что насчет одежды? Сейчас началась учеба. Что с их обучением? Суд неправильно сделал. Они говорят слова тех, кто дает им деньги, а нас не слушают», — рассказала она.

Пресс-секретарь Ошского областного суда Бекзат Осмонкулов опроверг информацию Чыныбаевой о том, что «судью подкупили». Он сообщил, что, согласно закону, суд вынес «самое высшее наказание» в отношении семейного агрессора.

«Потерпевшей мы сообщаем, что дела по разводу, взятию детей в своё попечение и распределению имущества рассматриваются в гражданском порядке, и что судебные заседания начнутся только по заявлению истца. На сегодняшний день в Кара-Кульджинский районный суд не поступало таких исковых заявлений», — объяснил он.

«Погрузил в воду и пригрозил убить»

По словам потерпевшей, муж систематически избивал её во время совместной супружеской жизни. Однако написать заявление в полицию она решилась после последнего случая на джайлоо.

«Он пришел пьяным в пол второго ночи, открыл палатку со словами: “Эй, сука”. Я встала и спросила: “Что случилось?” Он схватил меня за воротник и в пижаме выволок из дома», — рассказала она.

Мужчина отвел женщину в водоем, расположенный недалеко от палатки, и, погрузив в воду, пригрозил «обязательно убить».

«Пока он меня тащил у меня сильно порезались ноги. Схватив за волосы он погружал меня в воду, а потом снова вытаскивал. После этого он положил меня на камень и пинал кирзовыми сапогами в область живота. Я потеряла сознание. Очнулась уже в воде, когда он ударил по голове стеклянным плафоном от светильника», — описала женщина ночь избиения.

После случившегося Чыныбаева обратилась с заявлением к участковым милиционерам. Однако там ей ответили, что «не рассматривают такие проблемы» и направили её в РОВД Кара-Кульджи.

«В Кара-Кульджу я приехала вместе с дедом. Следователю рассказала все как есть. Меня отправили в Узген для получения справки [о телесных повреждениях]. Мне пришлось получить лечение в Оше из-за того, что состояние было плохое. Муж никак не помогал», — сказала Чыныбаева.

Семейное насилие

Это не первый и далеко не единственный случай в Кыргызстане, когда мужья избивают или убивают свои жён.

Только за январь 2020 года МВД сообщило о нескольких случаях избиений до смерти, а также намеренных поджогах женщин. И это только те случаи, о которых сообщила милиция и СМИ. На самом деле таких случаев гораздо больше.

Спустя три месяца МВД заявило, что количество фактов домашнего насилия за первый квартал 2020 года выросло на 65% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Семь женщин, пострадавших от насилия в семье, были убиты.

Уровень насилия увеличился во время действия режима чрезвычайного положения в Кыргызстане, который власти ввели из-за угрозы заражения COVID-19.

По информации Генеральной прокуратуры, за 2019 год по Кыргызстану было зарегистрировано 6145 фактов семейного насилия. В большинстве случаев от семейного насилия пострадали женщины — 5659. Число мужчин почти в 11 раз меньше — 486.

Что делать, если вас избивают в семье?

В Кыргызстане каждая четвертая женщина страдает от домашнего насилия. Большинство женщин Кыргызстана — 83 процента — хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров.

Если вы страдаете от систематических избиений в семье или знаете о подобных случаях у близких или знакомых, по закону о домашнем насилии вы можете обратиться в милицию — и те обязаны зарегистрировать ваше обращение и выдать охранный ордер пострадавшему лицу. Вот как работает этот закон:

Заглавное фото иллюстративное.