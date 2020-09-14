В социальных сетях распространилось видео, где мужчина, высунувшись из автомобиля «Мерседес», стреляет в воздух. Машина ехала в колонне свадебного кортежа. Известно, что инцидент произошел 12-сентября в селе Жапалак недалеко от города Ош.

Милиция Оша сообщила, что личность 20 летнего гражданина установлена, у него был найден пневматический пистолет. В милиции также сообщили, что в пистолете во время выстрелов не было пуль.

«Дело рассматривает следственный комитет ГУВД Оша для дачи юридической оценки действиям задержанного мужчины», — говорится в заявлении милиции.

За месяц до этого в Узгенском районе Ошской области был задержан мужчина, который также стрелял в воздух с криками «Нурик, родной, будь счастлив!». На месте выстрелов присутствовали много людей. Милиция Узгенского района зарегистрировала это дело по статье «Хулиганство» и начала досудебное производство.