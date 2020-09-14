Аброра Сабирова, сына директора Госагенства антимонопольного регулирования Кыргызстана Шухрата Сабирова, водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. В интервью агентству АКИpress Чуйский облсуд заявил, что Сабиров будет находиться в заключении на время следствия.

Суд над Сабировым-младшим состоялся 12 сентября. Его обвинили по статье «Разбойное нападение» Уголовного Кодекса. По закону ему может грозить штраф в пользу государства от 100 до 220 тысяч сомов с лишением свободы от двух лет шести месяцев до десяти лет.

До начала судебного разбирательства Аброра Сабирова держали в ИВС Ысык-Атинского района.

Сабирова задержали 9 сентября по подозрению в разбойном нападении и угоне двух контрабандных автомобилей со штрафстоянки в Канте. Тогда УВД Чуйской области сообщало, что подозреваемый со своим сообщником связали и избили охранника штрафстоянки, а затем угнали машины в Бишкек.

Однако отец Сабирова, чиновник Шухрат Сабиров, сообщил в интервью изданию Kaktus Media, что его сын не избивал сотрудника охраны. По его словам, он «просто обвязал мужчину скотчем».

«Я был не в курсе этих событий, он не поставил меня в известность. Я бы его отговорил от необдуманного шага. Его бес попутал. Конечно, для меня это неприятная ситуация. […] Я встречался с этим 74-летним охранником стоянки и он не имеет никаких претензий к моему сыну», — сказал чиновник.

Сабиров считает, что сын «был вынужден пойти на такой поступок», потому что хотел вернуть автомобили, которые принадлежат ему лично.

«Сын последние три месяца занимался машинами и автозапчастями. У ГСБЭП появились вопросы по этим авто, и они поставили их на стоянку. Сами же запрашивали у моего сына документы об уплаченных платежах. Но он платил их в России и показал копии документов. Однако ГСБЭП запросила их по своим каналам. Машины стояли два месяца, а сын большую часть денег на эти автомобили занимал у друзей», — сообщил отец Сабирова.

Авторка материала: Милана Щербакова.