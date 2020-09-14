Мобильная группа выявила нарушение в ресторане «Кайнар» – вечером 13 сентября там проводилась свадьба на 120 человек.

Эта группа состоит из сотрудников Октябрьского акимиата, УВД, Санинспекции и ЦГСЭН Бишкека. Она проверяет заведения на соблюдение санитарных норм, которые были разработан во время пандемии коронавируса.

По итогам проверки сотрудники СЭИ составили протокол и наложили штраф в размере 3000 сомов. Кроме того, сотрудница УВД взяла объяснительную и отметила, что факт будет зарегистрирован в ЕРПП.

Банкеты в «Кайнаре»

Это не первый случай, когда руководство ресторана «Кайнар» штрафуют за несоблюдение правил карантинного режима в городе.

Ещё в марте власти установили запрет на проведение массовых мероприятий и торжеств до улучшения эпидситуации в стране, однако не все рестораны соблюдают эти требования.

26 августа мэрия Бишкека сообщила, что в «Кайнаре» проводили мероприятие с большим количество гостей, нарушив этим санитарные нормы минздрава.

«В очередной раз с поличным “пойман” ресторан «Кайнар», сегодня здесь снова проводили поминки с участием большого количества людей, конечно же, были нарушены все санитарные нормы», — сообщили в мэрии.

За нарушения предписаний владельцев ресторана оштрафовали на 13 тысяч сомов согласно статье 293 Кодекса о нарушениях.

До этого, 11 июня, множество высокопоставленных чиновников собрались в ресторане «Кайнар» в Бишкеке. На мероприятии можно было заметить нового лидера «Республики» Мирлана Жээнчороева и депутата Аалы Карашева.

По информации журналистов Kaktus.Media, в ресторане проводили поминки по сестре бывшего премьера Омурбека Бабанова.

Администратору «Кайнара» выписали штраф по статье 293 Кодекса о нарушениях «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа». Его оштрафовали как физическое лицо — на три тысячи сомов на каждый день с мероприятиями (всего два дня), тогда как юрлицо должно было бы заплатить 13 000 сомов.

При этом у выписавшего штраф сотрудника мэрии в ресторане отобрали телефон и не давали выполнять работу. А журналиста, который сообщил о мероприятии, пресследовал и душил мужчина. В видеотрансляции журналист назвал его «охранником Бабанова» — бывшего премьера и экс-лидера партии «Республика», которую теперь возглавляет Жээнчороев.

После этого проверка снова нагрянула в ресторан 12 июня, когда в нем шел очередной банкет несмотря на штраф.

На мероприятии было около 200 человек, и после их ухода заведение опечатали — из-за систематических нарушений было принято решение временно закрыть «Кайнар».

Кроме того, администрацию обязали предоставить список гостей и записи видеокамер. Материалы передадут в ГСБЭП и УВД Октябрьского района.