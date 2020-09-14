Глава территориальной избирательной комиссии (ТИК) Бишкека Кайрат Маматов сообщил, что на 14 сентября в участковые избирательные комиссии столицы поступило 105 тысяч заявлений по форме №2. Эта форма дает возможность голосовать на выбранном участке в день выборов — к примеру, если избиратель прописан в Джалал-Абаде, то форма №2 позволяет ему проголосовать в столице.

Маматов сказал, что ожидается еще больше заявлений от избирателей на смену участка. На 14 сентября в списке избирателей предварительно находятся более 3,4 млн избирателей, из них в Бишкеке – более 444 тысяч человек. Практически каждый четвертый избиратель в Бишкеке голосует по форме №2.

При этом бишкекчане с пропиской в столице не могут голосовать через форму №2, потому что они уже прикреплены к избирательному участку.

Ранее бишкекчанин Аскар Эркебаев рассказал, что собирался проголосовать с супругой на участке №1213 по месту проживания через форму №2, потому что они ранее были приписаны к другим участкам, но им отказали.

«Члены УИК сказали, что более не принимают никого по форме №2, поскольку у них уже заполнен лимит по этой форме (2 500 человек). Видимо кучу бюджетников из других районов уже перерегистрировали на этом участке, а для собственных избирателей уже места нет. Причем ни в одном законе или НПА не написано про этот лимит по форме №2», – рассказал он.

Теперь для того, чтобы изменить участок голосования, бишкекчанам необходимо обращаться в ЦОН и сменить прописку. По словам Кайрата Маматова, бишкекчане могут менять участок по форме №2, если они наблюдатели, милиционеры и будут работать в день выборов.

Форма №2

В Кыргызстане на 4 октября 2020 назначены парламентские выборы. Избиратели могут поменять участок для голосования через форму №2. Для этого нужно лично подать заявление в участковый избирком. По закону, никто не может собирать паспорта людей и регистрировать их на избирательном участке без личного участия.

Все чаще избиратели сообщают, что агитаторы партий собирают у них паспорта и просят регистрироваться по форме №2, чтобы потом проголосовать в другом районе или регионе. За это им предлагают деньги — обычно тысячу сомов сразу и тысячу после выборов. Но некоторых заставляют регистрироваться под угрозой увольнения — подобные методы использовали и на последних выборах президента.

В ЦИКе уверяют, что участок меняется только после того, как будут получены отпечатки человека и идентифицированы параметры лица. Но гражданские активисты говорят, что регистрация через форму №2 используется для подкупа голосов. Партии регистрируют избирателей из сел на участках в городе, чтобы преодолеть барьер в 0,7 % избирателей для регионов, Бишкека и Оша.