Пресс-служба парламента распространила пресс-релиз о том, что спикер парламента и кандидат от партии «Кыргызстан» Дастанбек Джумабеков подарил роженице в Таласской области 50 тысяч сомов.

Такой подарок спикер сделал за то, что молодая мама назвала своего сына в честь Джумабекова — Дастаном.

"50 миң сүйүнчү пул" эмне болду???👌Ай алтындарым, секетиң кетейиндерим!Кече күнү КР ЖК төрөгасы Дастан Жумабеков … Publicerat av Айзада Жамгырчиева Tisdag 15 september 2020

Один из пользователь твиттера предположил, что Джумабеков выделил эти деньги из фонда спикера Жогорку Кенеша.

Спикер Дастан Джумабеков выделяет с фонда ЖК 50 тыс сомов новорожденному, а это преподносят как обещанное "Кыргызстаном" сүйүнчү размером в 50 тыщ. Это должно стать самым большим предвыборным скандалом! #макале — Грозный Кочевник (@bokmurun) September 15, 2020

Как рассказал «Клоопу» пресс-секретарь спикера Жоомарт Максатбеков, Джумабеков посетил Таласскую область во время рабочего визита как торага Жогорку Кенеша, а не как кандидат от партии «Кыргызстан».

«Спикер вручил молодой маме суйучну в 50 тысяч сомов. Вопрос о том, действительно ли деньги из фонда спикера, уточняется», — пояснил Максатбеков.

Он добавил, что Джумабеков все еще выполняет обязанности спикера парламента.

На подарок со стороны Джумабекова обратила внимание член ЦИК Атыр Абдрахматова. В своем заявлении, которое она направила коллегам, предложено рассмотреть снятие кандидатуры Джумабекова или всей партии «Кыргызстан» с предвыборной гонки.

В комментариях на своей странице Абдрахматова написала, что это может считаться подкупом избирателей. Рабочая группа ЦИК согласилась с предложением рассмотреть этот вопрос.

Дастан Джумабеков и партия «Кыргызстан»

На предстоящие парламентские выборы Дастанбек Джумабеков идет от партии «Кыргызстан», которую зарегистрировали на выборы только после решения Верховного суда.

Тогда суд встал на сторону партии и обязал ЦИК принять документы у «Кыргызстана» и допустить ее к выборам.

До решения суда, ЦИК не принимала документы партии так как их предоставило «ненадлежащее лицо».

Вместе с этим активисты и другие партии говорили о том, что «Кыргызстан» нельзя допускать к выборам, потому что представители политобъединения опоздали со сдачей документов.