Республиканский штаб опроверг информацию о том, реабилитация на Иссык-Куле для медработников из Баткена проходит в плохих условиях. Об этом ранее заявила бывшая советница министра здравоохранения Елена Баялинова.

Правительство с 21 июля отправляет медиков, переболевших COVID-19 и работавших на передовой во время вспышки коронавируса, на восстановление здоровья в пансионаты Иссык-Куля.

«В соцсетях ходят слухи, что баткенские врачи недовольны условиями отдыха на озере Иссык-Куль. Мы не согласны с этим мнением. Что может быть лучше? У нас нет претензий. Напротив, мы благодарны», — передает Штаб слова завотделением Кызыл-Кийской больницы Ирсалат Абдуллаевой.

Республиканский штаб пишет, что медики отдыхают в пансионатах «Энесай» и «Алтын жай», и там предоставлены хорошие условия: проживание, питание и культурная программа «организованы на должном уровне».

Штаб сообщил, что на 14 сентября в пансионатах «Энесай» и «Алтын Жай» отдохнули и прошли реабилитацию после COVID-19 более 2500 медиков.

После того, как Штаб опубликовал свое опровержение, Елена Баялинова усомнилась в его правдивости.

«И только сами баткенские медики, без давления Республиканского штаба, знают, как все было на самом деле…Бедные, вы бедные мои…Но, может, вас хоть кормить получше будут», — написала она.

«Должно быть стыдно, господа!»

Бывшая советница минздрава Баялинова 14 сентября написала на своей странице в фейсбуке, что ей позвонили медики из Баткена и пожаловались на условия реабилитации.

«Говорят, условия отвратительные, трудно назвать это организованным культурным местом отдыха, питание плохое и даже негде прикупить продукты, чтобы не голодать. Организовавшие отдых чиновники, наверно, решили, что для баткенских бедолаг и так сойдёт!» — написала Баялинова.

Она считает, что медики могут не решиться показать на видео, в каких условиях они отдыхают, потому что их могут «наказать, уволить или заставят извиняться» на всю страну.

Также бывшая советница минздрава обратила внимание на то, что многие медработники еще не получили компенсации за работу в красной зоне и заражение COVID-19 во время работы.

Заразившимся медикам положена единовременная компенсация в размере 200 тысяч сомов. А за работу в красной зоне положена надбавка к обычной зарплате.

По ее словам, никто уже и не надеется получить выплаты, потому что в спецкомиссии минздрава, которой медики должны доказать заражение на работе, всё «бесчеловечно строго, как в гестапо».

«Например, если ты зашел и работал в зоне без стандартного СИЗа, то компенсация тебе точно не светит, и никто не будет разбираться, почему у тебя его не было. Родной минздрав – самый справедливый в мире, а правительству и вовсе не до того, там все, кто должен курировать и поддерживать социальный блок, на выборы ушли. Должно быть стыдно, господа!», — считает Баялинова.

По данным минздрава на 11 сентября, компенсации в 200 тысяч сомов получили 144 медика. Также единовременную выплату в миллион сомов получила 21 семья погибших от осложнений COVID-19 медработников.

Штаб передает, что с марта по август медикам, работающим в эпидемиологических очагах, было сделано доплат всего на 1 млрд 110 млн сомов.

За все время пандемии в Кыргызстане коронавирусом заразились 3 174 медработника. Из них, по данным минздрава, выздоровели 2 710 человек, а 71 медик умер.