По данным Республиканского штаба, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 71 кыргызстанца.
- Бишкек — 13;
- Ош — 3;
- Чуйская область — 4;
- Ошская область — 9;
- Таласская область — 1;
- Нарынская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 6;
- Джалал-Абадская область — 10;
- Баткенская область — 23.
За все время пандемии в республике выявили 44 999 случаев заражения коронавирусом.
Новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом за сутки не было. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 1 063 случая смерти среди пациентов с COVID-19.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 80 пациентов.
- Бишкек – 22;
- Ош — 3;
- Чуйская область – 11;
- Ошская область – 7;
- Таласская область – 2;
- Иссык-Кульская область – 11;
- Джалал-Абадская область – 15;
- Баткенская область – 9.
Всего выписали 41 103 человека из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников коронавирус выявили у двух медиков в Баткенской области.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 11 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 174 медиков, из которых всего выздоровели 2 710 медработников.
Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».