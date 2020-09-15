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По данным Республиканского штаба, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 71 кыргызстанца.

  • Бишкек — 13;
  • Ош — 3;
  • Чуйская область — 4;
  • Ошская область — 9;
  • Таласская область — 1;
  • Нарынская область — 2;
  • Иссык-Кульская область — 6;
  • Джалал-Абадская область — 10;
  • Баткенская область — 23.

За все время пандемии в республике выявили 44 999 случаев заражения коронавирусом.

Новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом за сутки не было. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 1 063 случая смерти среди пациентов с COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 80 пациентов.

  • Бишкек – 22;
  • Ош — 3;
  • Чуйская область – 11;
  • Ошская область – 7;
  • Таласская область – 2;
  • Иссык-Кульская область – 11;
  • Джалал-Абадская область – 15;
  • Баткенская область – 9.

Всего выписали 41 103 человека из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников коронавирус выявили у двух медиков в Баткенской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 11 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 174 медиков, из которых всего выздоровели 2 710 медработников.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».

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