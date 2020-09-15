Партия «Мекеним Кыргызстан» 11 сентября провела встречу с избирателями Кара-Суйского района Ошской области в рамках агитации. На мероприятии партии присутствовал главный имам Кара-Суйского района Абдирашит Батыров — в конце встречи он сделал «бата» — благословил народ и страну.

Сөз берип жаткан жерим.4-октябрь№4 Мекеним Кыргызстан саясий партиясы Publicerat av Алишер Козуев Lördag 12 september 2020

«Пусть Бог дарует светлое будущее нашему Кыргызстану, а нашему народу единодушие, веру и счастье! Дай Бог нашей земле благодать и целостность! Дай Бог нашему государству спокойствие и стабильность! Да будут приняты наши молитвы!» — сказал Батыров.

*Согласно закону, религиозные деятели не имеют права проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы.

Пресс-секретарь Ошкого областного казыята Манас Азимбай уулу подтвердил «Клоопу», что имам Кара-Суйского района участвовал на встрече «Мекеним Кыргызстан». В то же время в пресс-службе отметили, что Абдирашит Батыров не агитировал за какую-либо партию.

«Наших религиозных деятелей приглашают на разные мероприятия — будь то по хорошему или плохому поводу, а также на собрания. В некоторых местах читают молитву. Как вы и сами видели, он [Абдурашит Батыров] не говорил о какой-либо партии — он помолился, чтобы в стране все было благополучно и спокойно», — объяснил Азимбай уулу.

Также Азимбай уулу добавил, что муфтият запрещает имамам агитировать за какую-либо партию.

В подтверждение этих слов 14 сентября казы Ошской области Самидин Атабаев собрал местных имамов и напомнил им о запрете участвовать на агитационных мероприятиях — среди них также был Абдирашит Батыров.

Пресс-секретарь Центризбиркома Марина Гречанная сообщила «Клоопу», что информация по этому факту передана Рабочей группе ЦИК по информированию и агитированию.

Ровно три года назад на президентских выборах ЦИК выявила факт агитации со стороны экс-муфтия Чубака Жалилова в пользу действующего президента Сооронбая Жээнбекова. Однако в результате предупреждение за нарушение правил агитации вынесли экс-депутату Камчыбеку Ташиеву. По версии ЦИК, именно Ташиев организовал встречу с избирателями в Джалал-Абадской области, во время которой Жалилов призывал голосовать за Жээнбекова. В отношении Ташиева и Жээнбекова ЦИК меры не предприняла.

Кара-Суу, «Мекеним Кыргызстан» и Матраимовы

Кара-Суу — это малая родина Матраимовых — одного из самых влиятельных кланов страны. Один из братьев — Тилек Матраимов — аким Кара-Суйского района.

Еще один брат — Раймбек Матраимов — экс-замглавы Таможенной службы. Также он фигурант серии расследований «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о выводе $700 млн из Кыргызстана.

Партию «Мекеним Кыргызстан» связывают с кланом Матраимовых через еще одного брата — Искендера Матраимова — он действующий депутат и выдвинулся на выборы от этого политобъединения.