В студии телеканала TMG в Оше 14 сентября прошли дебаты между партиями «Замандаш», «Республика» и «Мекен Ынтымагы». От партии «Республика» выступал кандидат Аалы Карашев, который ранее был в партии «СДПК», от «Замандаш» – Улукбек Ормонов, от «Мекен Ынтымагы» – Алмазбек Балташев.

«Клооп» сделал краткий пересказ того, как кандидаты в депутаты отвечали на заданные им вопросы о борьбе с ОПГ, повышении зарплат, проблемах на границе и многом другом.

Невыполненные обещания

После приветствия ведущий задал кандидатам вопрос о том, почему партии не выполняют обещания после прохождения в парламент.

Улукбек Ормонов из партии «Замандаш» заявил, что их партия не просто дает, а выполняет обещания, в отличие от других популистских партий.

«Чтобы выполнить нужно в парламенте быть большинством, лишь тогда можно будет что-либо сделать. В противном случае они не могут внести в правительство свою программу. У нас по сей день не было партии, которая бы выполнила свои обещания», – сказал он.

Места в парламенте за деньги

На вопрос о том, обещал ли им кто-либо портфели в случае прохождения в парламент, Аалы Карашев из партии «Республика» ответил, что «все зависит от Всевышнего», но они не делили какие-либо должности.

У Алмазбека Балташева из партии «Мекен Ынтымагы» спросили, откуда у него 770 тысяч сомов, которые он перевел на счет партии 19 августа, ведь на госслужбе он получает всего 12 тысяч?

«Да, я внес такие деньги, но у меня ведь есть родственники. Они мне и дали эти деньги. Я не буду работать во благо своей семьи, а только для своего народа. Я столько лет проработал на госслужбе и кормил их на эти средства. У меня не будет такого», – ответил Алмазбек Балташев.

Семейное насилие

«Замандаш» и «Мекен Ынтымагы» попросили прокомментировать проблему насилия над детьми, уровень которого повысился с начала этого года.

«Чтобы поднимать эту проблему, нужно быть в парламенте, лишь тогда они будут услышаны. Но мы все равно поднимали эту проблему, а также проблему насилия над женщинами. После случая с Бурулай в парламенте много депутатов отреагировали, и мы, не находясь в парламенте, поддержали акцию женщин-депутатов против насилия», – ответил кандидат от партии «Замандаш» Улукбек Ормонов.

Алмазбек Балташев из «Мекен Ынтымагы» заявил, что их партия всегда боролась с насилием над детьми, а лидер Темир Асанбеков всегда боролся с насилием, даже находясь в России. Информацию об этом можно получить в Интернете и в соцсетях.

Прогулы депутатов

К партии «Республика» задали вопрос: «Представители вашей партии в 2016 году 33 раза пропустили заседания парламента, в 2017-м — 187 раз, а в 2019-м — почти 300 раз. Больше всего пропускал заседания парламента Максат Сабиров, только на его счету 40 пропусков. А сейчас он вновь идет кандидатом от вашей партии. Почему такое происходит?»

Кандидат Аалы Карашев ответил, что в партии учли эти данные и проанализировали все нарекания со стороны народа.

«Все негодовали, что в отсутствие некоторых депутатов голосуют вместо них. Мы разработали проект, который не позволит голосовать вместо других. По Сабирову скажу, что впредь он вообще не будет пропускать заседания парламента. Это я гарантирую», – сказал Карашев.

На вопрос о том, как избавиться от общественного порицания к депутатам после работы шестого созыва, кандидат «Республики» Карашев ответил, что не все депутаты плохие, и среди них «очень много образованных и грамотных людей».

Улукбек Ормонов из «Замандаш» заявил, что был депутатом третьего созыва, и тогда с гордостью выходил к народу, а после шестого созыва стесняется выходить к людям. По его словам, в словах народа есть доля правды, и политическая ситуация привела к такому.

Кредит под 7%

Дальше вопросы задавали жители Оша. Они спросили, выполнит ли «Республика» свое обещание о кредите под 7%. Аалы Карашев ответил, что кредитование под 7% уже действует. По его словам, 10 лет назад им никто не верил, а сегодня «РСК Банк» и «Айыл Банк» выдают такие кредиты фермерам. При этом «Республика» собирается поставить перед правительством вопрос о еще большем снижении процентной ставки.

Госграницы

Следующий вопрос касался проблем с госграницами, которые в парламенте все еще не могут решить.

«Нужна политическая воля правительства, и мы должны решить проблему госграниц. Вместе с президентом и премьер-министром нужно решить эту проблему», – ответил Улукбек Ормонов из партии «Замандаш».

Депутата Аалы Карашев из партии «Республика» отметил, что ситуация с госграницами – это очень проблемный вопрос. Несмотря на то, что вопрос был решен с Китаем и Казахстаном, остались проблемы с Узбекистаном и Таджикистаном.

«Скажу откровенно: это очень тяжелый вопрос, и мы не можем сказать, что как только мы придем в парламент, решим это. Когда я работал в комиссии, мы смогли делимитировать несколько десятков километров с трудом и подписали соглашение. Каждая страна отстаивает свои интересы, и мы должны решить эту проблему с помощью дипломатии», – сказал он.

Преступность

«В стране прекратили борьбу с ОПГ, что вы предпримете в этом направлении?», – задали вопрос кандидатам.

Кандидат от партии «Замандаш» Улукбек Ормонов ответил, что в партии идут в парламент два генерала, и один из них — Мелис Турганбаев.

«С криминалом нужно бороться жестко. Из-за изменений в кодексах связали руки оперативникам, и мы должны будем пересмотреть все это, чтобы развязать руки представителям власти», – сказал Ормонов.

Смены партий

Затем партия «Мекен Ынтымагы» задала вопрос партиям «Замандаш» и «Республика» – почему кандидаты переметнулись в другие партии, и есть ли у них принципиальная позиция.

«Я был в “Ак-Жоле”, и если сравнивать интеллектуальный состав с нынешним, то вы видите, что происходило. В “Бир Бол” я пошел, так как меня пригласил сам лидер, а сейчас в “Замандаш” пошел, так как программа развития у них иная, и много молодых. Мне нравится программа развития партии», – ответил кандидат «Замандаш» Улукбек Ормонов.

Аалы Карашев от «Республики» ответил, что никогда не поддерживал какую-либо партию и почти всегда был чиновником.

«Историю с СДПК все знают: ничего не смогли исправить, а в нынешней партии я понял, что мы сможем сделать реформы, и поэтому выбрал «Республику»», – отметил он.