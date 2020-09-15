Экс-посол Кыргызстана в России и председатель Координационного совета кыргызской диаспоры в Москве Раимкул Аттокуров дал интервью изданию «Правда.ру».

Первая часть интервью была опубликована под названием «Может ли Россия воспользоваться опытом Киргизии?» 10 сентября.

Обсуждая взаимоотношения двух государств, Аттокуров отметил, что Кыргызстан — единственная страна из республик бывшего СССР, где русский язык имеет статус официального, конституционного языка.

«Народ сам выступает за это. И естественно, наше присутствие в Евразийском экономическом союзе положительно сказывается во многих направлениях. […] Историческая судьба нам предопределила быть вместе. Уже много веков мы — вместе», – сказал экс-посол.

Кроме того, Аттокуров заявил, что сейчас у многих кыргызов даже возникают мысли обратиться к Российской Федерации, чтобы как одна из республик войти в состав России.

«И здесь среди диаспоральной общественности возникает и обсуждается такой вопрос. Конечно, это нельзя сделать сразу и быстро. Но, на мой взгляд, к этому обязательно надо идти, ведь сама жизнь подталкивает нас к единству», — сказал он.

Во второй части интервью под названием «С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?», опубликованной 12 сентября, у Аттокурова спросили, может ли Советский Союз начать восстанавливаться после вхождения Кыргызстана в состав Российской Федерации.

В ответ на это экс-посол заявил, что следующий виток объединения может начаться в другом формате.

«Нашим народам надо учитывать сегодняшнюю ситуацию в мире и на нашем пространстве, то, что происходит с нашими друзьями белорусами. Будем надеяться, что в Белоруссии это не разовьется и не приведет к разрухе и зависимости от западных сил, а успокоится в положительном ракурсе и не окажет воздействия на развитие Евразийского экономического союза», – сказал он.

Мнение общественности

Интервью посла вызвало широкий резонанс и бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи обвиняли экс-посла в сепаратизме и просили уточнить, кто в Кыргызстане обсуждает вопрос о вхождении республики в состав России.

Позже Раимкул Аттокуров уточнил, что этот вопрос «обсуждается на бытовом уровне частными лицами», и что это не его личное мнение, а мнение общественности. По его словам, к нему обращаются соотечественники, советуясь о возможности поднятия вопроса присоединения к России.

«Среди диаспоральной общественности разных социальных слоев часто звучат вопросы, можем ли мы присоединиться к России. На что мы объясняем, что у нас нет общих границ и это невозможно. Мы – государство с населением более 6 млн человек, и мы должны беречь это. Мы представляем частичку мировой цивилизации на земном шаре. В мире существуют народы с многократным превышением численности, и они не имеют своей государственности. Это одно из важнейших достояний нашего древнего народа», – сказал он.

От подчеркнул, что его личное мнение – «мы суверенное государство и будем максимально стараться, чтобы оставаться независимыми».

После этого уточнения председатель организации «Кыргыз биримдиги» Абдыганы Шакиров 14 сентября заявил, что кыргызская диаспора в Москве просит Аттокурова уточнить, в какой общественной организации обсуждалось присоединение Кыргызстана к России.

По его словам, ни в одной кыргызской организации не было и не может быть речи о присоединении Кыргызстана к другой стране.

«В интервью он говорит, что среди диаспоральной общественности возникает и обсуждается такой вопрос. В какой именно организации? Пусть говорит конкретно, а иначе похоже на навязывание своего мнения. Мы считаем, Раимкул Аттокуров не имеет права выступать на такую тему от имени кыргызов, живущих в России. Ему стоит больше ценить суверенитет Кыргызстана», — сказал Шакиров.

По словам председателя организации, мигранты и уроженцы Кыргызстана в России выступают за укрепление отношений между странами, но без ущерба суверенитету республики.

«Для развития экономических отношений у нас есть ЕАЭС, куда входит пять стран. А какие-то политические и экономические трудности в Кыргызстане — они преодолимы. Наша страна переживала и более тяжелые времена», — отметил Шакиров.

Посольство Кыргызстана в России 15 сентября также отреагировало на слова экс-посла Раимкула Аттокурова и отметило, что «никаких серьезных оснований для подобных высказываний не имеется».

«Подчеркиваем, что Раимкул Аттокуров является гражданином России и высказал свое личное мнение как частное лицо. Следует особо подчеркнуть, что руководство Кыргызстана проводит твердый курс по защите суверенитета, территориальной целостности нашего государства и отстаивании национальных интересов», — заявили в диппредставительстве.

В посольстве также призвали общественность и лидеров диаспоральных организаций воздержаться от провокационных публичных высказываний, которые могут навредить государственным интересам.

Кыргызстан и Россия

Кыргызстан входил в состав Советского Союза на протяжении более 60 лет, однако после развала Союза страна обрела свою независимость. Тем не менее, власти Кыргызстана в лице практически всех президентов постоянно говорят о том, что Россия — стратегический партнер страны.

Лояльность властей Кыргызстана к России привела к тому, что страна вошла в Евразийский экономический союз. Несмотря на то, что правительство Кыргызстана заявляет о пользе интеграции для экономики страны, эксперты постоянно заявляют о негативных последствиях вхождения в ЕАЭС. Речь часто заходит о том, что другие страны-члены ЕАЭС подавляют производство кыргызской продукции — фермеры и производители продуктов питания часто жалуются на то, что все сложнее экспортировать свои товары на рынок Казахстана и России.

ЕАЭС в некоторой степени улучшил положение кыргызских мигрантов в России, так как им необходимо собирать меньше документов для работы в этой стране. Однако именно из-за большого количества кыргызских мигрантов в России Кыргызстан стал очень зависим от всех экономических шоков, которые ударяют по экономике этой страны. Здесь речь идет о переводах мигрантов, которые составляют более 30% от ВВП Кыргызстана, ведь любой экономический шок приводит к их значительному снижению.

Языковой вопрос также неоднократно поднимался в отношениях между странами, особенно на фоне перехода Казахстана на латиницу. Тогда власти Кыргызстана заявили, что статус русского языка не будет меняться.