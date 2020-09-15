На онлайн-совещании с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, министр образования Каныбек Исаков предложил возобновить занятия в школах уже с октября 2020 года. Исаков считает, что открыть двери учебных заведений возможно при стабилизации эпидситуации в стране.

Глава государства поддержал предложение чиновника и порекомендовал возобновлять процесс занятий в школах поэтапно, начиная с начальных классов.

Сейчас все школьники Кыргызстана, за исключением первых классов, обучаются дистанционно. Власти Кыргызстана ввели такой формат обучения ещё в марте 2020 года — тогда в стране были выявлены первые случаи заражения COVID-19.

Для того, чтобы они могли обучаться не выходя из дома, ведомство загрузило на специальные сайты обучающий материал, его также транслировали по телевизору. Однако, такая система обучения подходит не всем школьникам Кыргызстана — многие родители и учителя жалуются на нехватку гаджетов и сбои в интернете.

Такие проблемы особенно остро коснулись жителей регионов — большинство семей ограничены в доступе в интернет. У них также не хватает денег на то, чтобы прокормить семью, не говоря о том, чтобы приобрести гаджеты или загрузить деньги на баланс телефона для связи с учителем.

Ремонт аварийных школ

Глава минобразования также отметил, что в стране решается вопрос с аварийными школами — ещё одной проблемой в регионах Кыргызстана. По его словам, к 1 сентябрю в Кыргызстане введены в эксплуатацию 14 новых школ.

«Несмотря на пандемию COVID-19 строительство школ на бюджетные средства не приостанавливалось. До конца текущего года будет завершен ремонт в 21 аварийной школе, еще 13 новых школ введут в эксплуатацию до конца текущего года», — сказал Исаков.

Он также добавил, что завершается строительство 3 школ,которые строятся на средства из Единого депозитного счета, в котором накапливались средства от борьбы с коррупцией.

Завотделом госзакупок и инфраструктуры Минобразования Бакыт Кадыркулов сообщал, что сейчас в Кыргызстане 245 аварийных школ, в большинстве которых дети продолжают обучаться.

«Клооп» не раз публиковал материалы о том, как детям в регионах приходиться учиться в небезопасных условиях из-за того, что государство не может отремонтировать аварийные здания школ.

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