Пресс-служба министерства транспорта и дорог сообщила, что на угольном месторождении Кара-Кече в Нарынской области сошёл оползень. По предварительным данным, объём сошедшей горной массы составил 900 тысяч кубометров. Пострадавших и жертв нет.

Оползень сошел на 37 километре автодороги Дыйкан — Кара-Кече. Горная масса перекрыла русло реки Кара-Кече, разрушила линии электропередач и заблокировала дорогу на этом участке. По решению комиссии по Гражданской защите Жумгальского района, дорога временно закрыта в связи с опасностью проезда этого участка.

«В настоящее время земляная масса сползает в реку Кара-Кече. Принимаются меры по ликвидации последствия схода оползня», — сообщил начальник дорожно-эксплуатационного управления Минтранса Зарылбек Моношев, который сейчас находится на месте происшествия.

Кара-Кече считается одним из крупных угольных месторождений в Кыргызстане. Запасы угля там оцениваются в 400 млн тонн. На территории месторождения уголь добывают три компании — «Шарбон», «Ак-Жол» и филиал «Кара-Кече» ГП «Кыргызкомур». Они обеспечивают углем город Бишкек, а также Чуйскую, Таласскую, Джалал-Абадскую и Нарынскую области.

Кыргызстан ежегодно потребляет минимум 2,5 млн тонн угля. Основная часть угля добывается на месторождении Кара-Кече. ТЭЦ города Бишкек потребляет 1 млн 140 тысяч тонн угля в год, из них 680 тонн поставляется из Кара-Кече.