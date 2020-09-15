Пресс-служба Центризбиркома 14 сентября сообщила, что партия «Кыргызстан» убрала все баннеры «Балага суйунчу» с фотографией несовершеннолетнего ребенка. На баннерах кроме изображения ребенка было обещание партии о выплате 50 тысяч сомов за рождение первенца.

Рабочая группа ЦИК рассмотрела нарушения закона об агитации партией «Кыргызстан» по заявлению гражданина Джусупова — политобъединение развешивало баннеры «Балага суйунчу» с фотографией ребенка, что противоречит закону.

На заседании представитель партии «Кыргызстан» Эльвира Абельдиева сказала, что рабочая группа ЦИК ранее рассматривала этот вопрос и вынесла замечание партии. После этого «Кыргызстан» снял все баннеры «Балага суйунчу».

«Кыргызстан» на выборах в парламент в 2015 году делал аналогичное обещание о выплате 50 тысяч сомов за первого ребенка в семье. Несмотря на то, что партия прошла в парламент, закона о выплате такого пособия принято не было. Сейчас в стране выплачивается четыре тысячи сомов за рождение ребенка.

Скандалы на выборах и партия «Кыргызстан»

Партию «Кыргызстан» зарегистрировали на парламентские выборы только после решения Верховного суда, который обязал ЦИК принять документы партии.

Пока суд не вынес решения, избирательная комиссия не принимала документы партии так как ранее их предоставило «ненадлежащее лицо».

Кроме этого, активисты и другие представители других партий говорили о том, что «Кыргызстан» нельзя допускать к выборам, потому что их представители опоздали со сдачей документов.

В числе кандидатов от партии «Кыргызстан» на выборы идет спикер парламента Дастанбек Джумабеков, который ранее подарил 50 тысяч сомов роженице в Таласской области, за то что она назвала своего сына в честь него.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова заявила, что это может расцениваться как возможный подкуп избирателей. Однако сама ЦИК пока не включила рассмотрение этого случая в повестку.