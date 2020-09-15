Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщила, что 14 сентября рабочая группа оштрафовала кандидата от партии «Мекеним Кыргызстан» Кылычбека Исмамбетова на 7 500 сомов.

По информации ЦИК, ранее в избирательную комиссию обратился гражданин Джусупов, который просил рассмотреть вопрос незаконной агитации от партии «Мекеним Кыргызстан».

В заявлении Джусупов сообщил, что партия проводила концерт в Баткенской области, несмотря на ограничения, которые были установлены из-за пандемии коронавируса. Сам ролик с концертом опубликовали на сайте Vesti.kg.

При этом на заседании рабочей группы представители «Мекеним Кыргызстан» Таалайгуль Токтакунова и Канатбек Азиз заявили, что руководство политъбединения не знало о концерте. По их словам, в партии знали только о мероприятии, которое организовал Исмамбетов.

В итоге рабочая группа ЦИК приняла решение не выносить предупреждение «Мекеним Кыргызстан», но оштрафовать кандидата от партии Кылычбека Исмамбетова по статье «Нарушение условий проведения предвыборной агитации» Кодекса о нарушениях.

Это не первый случай, связанный с нарушением агитации со стороны партии «Мекеним Кыргызстан».

Ранее певца Бека Борбиева оштрафовали на 7 500 сомов за нарушение предвыборной агитации. Певец опубликовал клип под названием «Мекеним Кыргызстан», в котором также была и символика самой партии. Сам Борбиев ранее участвовал на съезде партии.

Партию «Мекеним Кыргызстан» связывают с влиятельным кланом Матраимовых, так как от партии идет на выборы депутат парламента Искендер Матраимов. Самый известный из клана — Раймбек Матраимов — был фигурантом расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о незаконном выводе из Кыргызстана более 700 миллионов долларов.