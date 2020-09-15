Фотограф Зафер Динчер написал в фейсбуке о том, что петроглифы в Алайском районе Ошской области под угрозой исчезновения из-за угольного карьера.

Он сообщил, что на участке, который пересекается с селом Карагур и селом Мурдаш Кара-Сууйского района, два-три дня назад начал работать новый угольный карьер.

«Если техника будет продолжать работать, в течение недели вся красота может быть разрушена. Есть риск, что скоро культурное наследие, сохранявшееся в течение трех-четырех тысяч лет, может исчезнуть», — написал он.

Петроглифы — изображения, которые древние кыргызы нанесли на камни. Они считаются историко-культурным наследием и охраняются законом.

«Не входят в перечень культурного достояния»

Министр культуры Азамат Жаманкулов заявил, что «петроглифы в этой местности не входят в перечень культурного достояния».

«Будем рассматривать вопрос о включении их в список. На самом деле угледобывающая компания должна была получить разрешение министерства, но не обращалась к нам», — сказал министр.

По его словам, минкультуры обратилось с этим вопросом к акиму, в Госэкотехинспекцию и другие ведомства. Кроме того, все работы на месторождении приостановлены.

В экотехинспекции Алайского района «Клоопу» сообщили, что у них нет информации о добыче угля в этой местности. По словам акима этого района Замирбека Молдокулова, разработку карьера ведет компания «Жол-Чырак».

«На эту территорию завтра поедет госэкотехинспекция и соответствующие специалисты. Глава айыл окмоту говорит, что от добычи ископаемых нет серьезного вреда. Пусть комиссия вынесет свое заключение. Если есть угроза, то мы не будем сидеть сложа руки, сразу закроем, остановим», — сказал он.

Пресс-секретарь Ошской обладминистрации Нуркыз Кадырбек кызы сообщила, что специально созданная комиссия 15 сентября выехала на этот участок.

«Месторождение относится к Папанскому айыл окмоту Кара-Суйского района, налоги компания платит туда же. Для перевозки угля дорогу открыли со стороны Алая. Когда открывали трассу, объясняли, что она будет полезной для людей, что она расположится на километр дальше от петроглифов», — сказала она.

Экологический скандал вокруг «Жол-Чырак»

Среди компаний, которые ведут работы на угольном месторождении есть и «Жол-Чырак». Она принадлежит бывшей жене родственника президента Алиярбека Абжалиева — Гулсаре Сулаймановой.

В 2008 году ее компания получила лицензию на разведывательные работы на месторождении угля на территории в около 200 га земли в данном регионе. В 2014 году компания получила лицензию на 18 лет на добычу угля с территории 71 га.

В декабре 2019 года жители села Карагур рассказали, что из-за разработки на месторождении загрязняется окружающая среда.

«Когда-то здесь водилось много куропаток, индеек. Сейчас уже никого не осталось. Вода в озере на джайлоо Жол-Чырак была прозрачная. Летом на берегу отдыхали все местные жители. Сейчас же вместо озера остался лишь угольный шлак. Видя то, что произошло с природой, я очень возмущен», — заявил житель села Карагур Кошали Капаров.

По их мнению, проблема не решается из-за того, что аким Кара-Суйского района Тилек Матраимов и глава Папанского айыл окмоту «пошли на сговор с владельцем угольного месторождения».

Тогда глава Папанского айыл окмоту сообщал, что на этом участке действительно есть экологические проблемы, но «не таком уровне, как об этом говорят жители». Он также рассказал, что конфликт между жителями и работниками компании будет решен совместно с сотрудниками милиции.

Специалисты Госэкотехинспекции Кара-Суйского районного управления в июне прошлого года проверили работу компании «Жол-Чырак» и выяснили, что из-за неправильной разработки месторождения загрязняется вода. Тогда предприятие оштрафовали на 13 тысяч сомов. Также компанию обязали утилизировать отходы дальше от русла реки, воду которой используют люди.

В селе Карагур живут свыше 500 человек. В селе до сих пор не проложен водопровод, а значит у его жителей нет доступа к чистой питьевой воде. Компания «Жол-Чырак» ежедневно добывает от 600 до 800 тонн угля.