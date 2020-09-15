Пользователи социальных сетей Кыргызстана публикуют посты с хэштегами «ЯНеНою», «БудьМужиком» и «НеНойЦветков». Так они поддерживают телеведущую Ассоль Молдокматову, с которой российский телеведущий Артур Цветков потребовал $1 млн в качестве компенсации «за моральный вред».

Цветков уверял, что телеведущая «натравила» на него кыргызское общество из-за его конфликта с кыргызским работником кафе в Москве.

«Женщина осознанно натравила на меня добрую часть братского кыргызского народа, преподнеся конфликт, который мы разрешили сразу же, в таком свете, что я по сей день не встречаю ни единого утра без пожеланий смерти», — заявлял Цветков.

Кыргызский бизнесмен Марсель Салахунов стал первым, кто опубликовал видеообращение в поддержку Молдокматовой на своей странице в Инстаграм. Он призвал других пользователей поддержать кыргызскую ведущую.

«Мужчину мужчиной делает выход с честью и достоинством из любых ситуаций и проблем. Особенно это касается публичных личностей, за которыми следят тысячи людей. Я решил и запускаю челлендж для настоящий мужчин под названием “Будь мужчиной и не ной”. Поехали!» — обратился Салахунов к своим подписчикам.

Однако челлендж бизнесмена решили поддержать не только мужчины.

«А я женщина и я не ною в отличие от некоторого «недомужика»», — заявила в своём видео общественный деятель и теолог Лола Касымова.

В Инстаграм новый челлендж Салахунова поддержали уже 10 пользователей, 6 из которых — женщины.

«Я келинка — и я не ною! Я живу с большой семьёй мужа, у меня дети погодки — дочке 1,5 года, а сыну 3 месяца. В последний раз гуляла… даа уже не помню. И знаете? Даже я НЕ НОЮ!», — написала пользовательница под ником kelinka.pozitivka.

Ассоль Молдокматова — известная телеведущая в Кыргызстане, которая также активно занимается волонтёрством. Ранее в социальных сетях, Молдокматова возмутилась действиями Цветкова, который 11 августа устроил скандал в одном из фаст-фудов Москвы.

«Мы — народ Кыргызстана — дружный и сплоченный, не позволим обижать кыргызстанцев. Если вы — телеведущий и бьете себя в грудь, что коренной москвич, уж будьте добры для начала научиться этике и культуре, чем в целом отличались истинные москвичи. А если с этим делом у вас лично проблемы, так мы научим», — писала она.

Молдокматова также обратилась к министру иностранных дел Кыргызстана, с просьбой обратить внимание на действия Цветкова назвав его «нацистом».

«Сегодня это конфликт не Артура Цветкова и кыргызстанца, это прежде всего конфликт нациста, который проявляет свою нетолерантность. Поэтому найдите в себе силы, постарайтесь сегодня исчерпать на корню этот конфликт», — написала Молдокматова.

На видео, заснятом в момент происшествия, Цветков оскорблял кыргызстанца Манапа, который там работал. Он нападал и угрожал ему депортацией за то, что парень сделал ему замечание о неправильно надетой маске.

Тогда Молдокматова и многие другие известные личности Кыргызстанца, вступились в поддержку Манапа, призывая Цветкова к публичным извинениям.

Кыргызские пользователи социальных сетей тоже высказывали свои возмущения. В основном они оставляли гневные комментарии под публикациями Цветкова в его социальных сетях.

Сам Цветков позже сообщил о примирении с работником кафе. На встрече, где Цветков и Манап принесли друг другу извинения, присутствовали адвокат телеведущего, представитель посольства Кыргызстана в России, сотрудники отдела по миграции при посольстве и представители Фонда поддержки мигрантов.

Над материалом работала Милана Щербакова.