Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов на брифинге 15 сентября заявил, что ведомство готовится ко вспышке сезонного гриппа и уже закупило первую партию вакцины.

«Мы уже закупили 119 663 дозы. В настоящее время вакцина распределяется по всем регионам. Сама вакцинация начнется с 16 сентября в Бишкеке и Чуйской области, потом постепенно и в других регионах страны», — сказал Абдикаримов.

Вторая партия вакцины ожидается после 21 сентября. По словам Абдикаримова, всего до 1 ноября в Кыргызстан поступит ещё 770 тысяч доз.

В Республиканском штабе сообщили, что вакцинировать в первую очередь будут пациентов из группы риска.

«По рекомендации ВОЗ, вакцина в первую очередь предназначена лицам имеющих хронические заболевания, с ослабленным иммунитетом и старше 65-летнего возраста. Вакцина также рекомендуется беременным, часто болеющим детям, детям из детских домов и школ-интернатов, а также медработникам», — сообщили в штабе.

Закуп тестов и СИЗ

Глава минздрава также отметил, что власти готовятся к возможной второй волне COVID-19. Для этого, по его словам, ведомство уже составило бюджет и подготовило список необходимых средств для проведения анализов на COVID-19.

«Уже готовы заявки для закупки реактивов и тест-систем для вирусологических лабораторий. Также проведён расчет необходимого количества СИЗ, дезинфицирующих средств, антисептиков для обеспечения 1500 медиков на 6 месяцев», — сообщил Абдикаримов.

Он добавил, что для проведения ПЦР-тестирования в Кыргызстане были дополнительно обучены ещё 15 врачей-бактериологов.

Вторая волна COVID-19

Власти Кыргызстана уже не первый раз сообщают о возможной вспышке второй волны COVID-19. На заседании Штаба 3 сентября, премьер-министр Кубатбек Боронов заявлял, что вторая волна коронавируса начнётся в ноябре.

При этом ВОЗ сообщал, что у коронавируса нет сезонности заражений, как например у гриппа.

«Второй волны COVID-19 не будет — будет одна большая волна. Она будет подниматься и опускаться. Лучше работать над тем, чтобы не допустить подъёмов этой волны», — говорила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Несмотря на опасения и прогнозы властей Кыргызстана, в стране 4 октября должны пройти выборы в парламент. Сейчас у кандидатов в депутаты уже начался агитационный период, который продлится до дня тишины 3 октября.

На 15 сентября в Кыргызстане известно о 44 999 случаях заражения COVID-19, выздоровевших уже 41 103. Всего по данным минздрава в стране умерло 1063 человека с подтверждённым коронавирусом.

Соавторка: Амина Кадралиева.