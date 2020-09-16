Российский блогер Илья Варламов выпустил видео на ютубе о своей поездке в Бишкек, где, в том числе, раскритиковал новые парки столицы. Мэрия Бишкека заявила Варламову, что новые зеленые зоны на юге города строили специально для того, чтобы избежать дальнейшей застройки этих земель. Журналист-расследователь «Клоопа» Метин Джумагулов рассказывает, почему заявление муниципалитета в отношении двух конкретных парков не очень правдиво.

Илья Варламов

Утром 15 сентября блогер-урбанист из России Илья Варламов выпустил часовое видео о своих впечатлениях после посещения Бишкека. Он раскритиковал систему общественного транспорта столицы, состояние тротуаров, посетил улицу Интергельпо и рассказал про состояние парков на юге города — «Ынтымака» парка Здоровья.

«Жаль, что сейчас такие парки делают в Бишкеке. Конечно, всерьез его обсуждать не имеет никакого смысла. Это очень плохой парк, очень плохо сделанный», — рассказывает Варламов про парк «Ынтымак».

По словам блогера, мэрия Бишкека объяснила ему, что они специально разбили парки на этой территории, для того чтобы эти участки не застроили в будущем.

«Они говорят, что если мы не сейчас делаем парки, то здесь застроятся этими жилыми комплексами и потом уже не будет ничего. То есть мы просто застолбили землю. Соответственно, они просто забивают землю, чтобы они не отходили застройщику, забивают под парки и делают там какую-то ерунду», — говорит блогер.

Зачем мэрия строит парки?

Что увидел Варламов в бишкекских парках. Фото Ильи Варламова

Советница мэра Бишкека Гуля Алмамбетова объяснила «Клоопу», зачем мэрия разбивает парки в разных частях города.

«Во-первых, для того, чтобы улучшить состав воздуха в городе Бишкек. А во-вторых, чем будет больше парков, тем меньше будет у людей аппетита застраивать город в неправильном ключе», — сказала она. Она заявила, что это касается не только парка «Ынтымак» и парка Здоровья, но и всех строящихся парков в принципе.

Алмамбетова говорит, что из-за хаотичной застройки в Бишкеке много проблем «антропогенного характера», и для воздуха внутри города нужно создавать «резервуары зелени».

Строительство парка «Балалык». Фото: мэрия Бишкека Новый парк Дружбы. Фото: мэрия Бишкека Возведение парка на Манаса Боталиева.

Сейчас муниципалитет работает над возведением нескольких парков — двух в южной части города и одного на севере Бишкека. Это парк «Балалык» на Южных воротах. напротив парка Победы, чуть выше него парк Дружбы Кыргызстана и Азербайджана. Земли на юге Бишкека раньше были лесополосой, но в последние 10-15 лет большая часть территории была застроена высотками и ресторанами.

Также строится парк на пересечении улиц Манаса и Боталиева — это ниже Жибек Жолу у Ботсада КНУ. Ранее были возведены парк «Адинай», парк им. Тулебердиева и закончена реконструкция сквера им.М.Горького.

Разбить парк на территории парка

Журналист-расследователь «Клоопа» Метин Джумагулов считает, что объяснение муниципалитета о том, что парки разбивают, чтобы спасти землю от застройщиков. некорректно в отношении двух конкретных парков.

Логика мэрии заключается в том, что они специально взяли на баланс и построили парк на земельных участках, чтобы избежать капитального строительства. Если говорить о парке Здоровья и парке «Ынтымак», которые в своем видео посетил Варламов, то объяснение мэрии ложно, потому что все эти земельные участки по документам до сих пор являются частью парка Ататюрк (ранее Дружбы).

Журналист-расследователь Метин Джумагулов был одним из соавторов расследования «Клоопа» и Проекта по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о незаконной раздаче земель в парке Ататюрк.

По его словам, постановление мэрии №225 от 1992 года закрепляет площадь парка и его границы. Согласно карте внутри документа, парк Ататюрк простирается вплоть до Южной магистрали и проспекта Чингиза Айтматова. Журналист заявил, что по сей день документ не был отменен и юридически парк остается при своих прежних границах.

«Это означает, что обновленный парк Здоровья, парк Ынтымак и готовящийся парк Ынтымак-2 никакие не новые парки, а всего лишь составные части одной зеленой зоны — парка Ататюрк», — заявляет журналист.

Джумагулов утверждает, что даже если бы на этих участках не стали бы возводить якобы новые парки, то по закону строительство на этих участках все равно было бы невозможно — эти зоны часть парка Ататюрк, а капитальное строительство или возведение жилых особняков в парках запрещено статьей 78 Земельного Кодекса.

Также парк Ататюрк входит в список памятников истории и культуры республиканского значения — это означает, что парк находится еще и под защитой закона «Об историко-культурном наследии».

Заявления мэрии о том, что власти через суды отбирали земельные участки, лишь частично правдивы.

«Парк Здоровья всегда был частью парка Ататюрк, который был отдан в аренду мэрией сначала частным фирмам, а потом некой Асель Тыныбековой. Однако мэрия никогда не забирала его через суды. Тоже самое можно сказать и про территорию нынешнего “Ынтымака”. Эта зона всегда пустовала и была частью парка, на нее никто никогда не претендовал», — ответил журналист.

Однако по словам репортера, соседняя территория, на которой сейчас идет строительство парка «Ынтымак-2», была выдана в аренду частной компании Ю-Ти-Ай Глобал в 2009 году Управлением капитального строительства мэрии под строительство жилого комплекса. Территорию впоследствие вернули городу.

Мэрия не первый раз заявляет о возврате парковых земель — в 2019 году на открытии парка «Ынтымак» мэр Бишкека Азиз Суракматов говорил, что эта земля была незаконно продана, но после через суды мэрия вернула ее обратно. Но это заявление было неверным, потому что территория парка «Ынтымак» всегда была общественной.

Однако треть парка «Ататюрк» действительно незаконно передали под жилые дома чиновников и депутатов. Госдеятели получили участки в парке бесплатно — некоторые участки не застроены, но на них стоит фундамент, на других возвели дома и успели продать их. В том числе среди обладателей незаконно выданной в парке земли был президент Сооронбай Жээнбеков — территорию передали ему, когда он работал замспикера парламента.

Прочитать подробно о незаконной раздаче земель в парке: